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  4. Samsun'da kamyonun kasasından düşen şoför öldü

Samsun'da kamyonun kasasından düşen şoför öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:02 | Son Güncelleme

Samsun'da kamyonun kasasından düşen şoför öldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonun kasasından düşen şoför, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi'ndeki liman alanında 33 KV 870 plakalı kamyonun kasasındaki mandalinaları indirmek için kasaya çıkan sürücü Mehmet Güngör (54), dengesini kaybederek yere düştü.

Ağır yaralanan Güngör, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesinde müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Güngör, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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