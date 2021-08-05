Samsung Galaxy A20, Android 11 güncellemesi alıyor

Artık akıllı telefon, Android 11 güncellemesini One UI 3.1 şeklinde almaya başladı. Cihaz için en son sistem güncellemesi şu anda Rusya’da A205FNPUUACUF1 donanım yazılımı sürümüyle yayında. Yeni özelliklerin yanı sıra Haziran 2021 güvenlik yamalarını da beraberinde getiriyor.

TÜM BÖLGELERE YAYILACAK

Samsung Galaxy A20 için Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesi, Haziran 2021 Android güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geliyor. Şirket, birkaç hafta önce Rusya’da Galaxy A20 için Android 11 güncellemesini yayınladı. Güncelleme sırayla tüm bölgelere yayılacak. Galaxy A20 güncellemesinin değişiklik günlüğü hakkında fazla bilgi mevcut değil.

Galaxy A20 kullanıcılarının Rusya’da aldığı güncellemede Hindistan varyantından bazı farklar görülüyor. Yeni güncelleme yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü, güncellenmiş stok uygulamaları, geliştirilmiş gizlilik ve güvenlik gibi daha fazla Android 11 özelliği içeriyor. Güncelleme ayrıca otomatik izinleri sıfırlama, sohbet balonları gibi özellikler Anroid 11 özellikleri de içeriyor.

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