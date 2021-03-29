Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatları

Samsung Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini geçtiğimiz günlerde düzenlediği yeni yılın ilk Unpacked etkinliğinde tanıtmıştı. Akıllı telefonlar, önceki modellerinin üzerine birçok geliştirme içeriyordu. En önemli geliştirmelerden biri kamera tarafındaydı. Samsung etkinlik sonrası Galaxy A52 ve Galaxy A72 modellerini Türkiye resmi sayfasına eklemişti. Böylece yeni akıllı telefonların Türkiye'ye geleceği belli olmuştu. Nitekim, hem Samsung Galaxy A52 hem de Samsung Galaxy A72 Türkiye'de satışa sunuldu.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A52'NİN FİYATI

Samsung'un online mağazasına göre, Galaxy A52'nin fiyatı 3.999 TL olarak belirlendi. Akıllı telefon, Samsung online mağazasında satışa sunuldu. Şu an akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip modeli 4 farklı renk seçeneğinden biri tercih edilerek satın alınabiliyor. Şimdi Galaxy A72'nin fiyatına geçelim.

GALAXY A72 FİYATI İLE DİKKAT ÇEKEBİLİR

Galaxy A72'nin fiyatı, beklendiği üzere Galaxy A52'den biraz daha yüksek. Zira Samsung, Galaxy A72 için 4.899 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. Yine Samsung'un online mağazası üzerinden satın alınabilen telefon, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Burada da 4 farklı renkten birini seçmek mümkün.

