Samsung Galaxy F62 arka tasarımı ile göründü!

Galaxy F serisi, Galaxy F41 ile Samsung ailesine eklenen bir seri. Yani Galaxy F41'e kadar, F serisi bir telefon yoktu. Fakat Galaxy F41 ile Samsung dengeleri değiştirdi ve ürün gamına bir de F ailesini ekledi. Şimdilerde ise bu ailenin genişleyeceği konuşulmakta. Konuşulanların odak noktasında ise Galaxy F62 adını taşıması beklenen yeni bir akıllı telefon var. Bu telefon daha önce birçok kez sızıntıların konusu haline getirildi. Ancak Hindistan'dan gelen bir sızıntı Samsung Galaxy F62'nin tasarımına dair çok net ipuçları verdi.
Hindistan'daki br e-ticaret uygulamasında yeni bir Samsung telefonu gözüktü. Bu telefon, ##FullOnSpeedy hashtag'ini içeriyor ve aynı zamanda 8 şubat tarihi(bugün) ile birlikte arka tasarımını gözler önüne seriyor. Özellikle ##FullOnSpeedy hashtag'i bize telefonun F serisi bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Zira Samsung FullOn temasını, Galaxy F41'de kullanmıştı. Bu yüzden sızıntı kaynakları arka tasarımı görünen telefonun Galaxy F62 olduğu konusunda hemfikir. Peki arka tasarımda neler var?
Samsung Galaxy F62'ye ait olduğu söylenen görselde telefonun kare bir tasarıma sahip olan kamera adacığında dört adet kameraya ev sahipliği yaptığı açıkça görünüyor. Ayrıca telefonun kenarları pek keskin değil, yuvarlatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arka tarafta herhangi bir parmak izi okuyucunun görünmemesi, telefonun parmak izi okuyucusunun ekranının altında veya güç tuşunda yer aldığı anlamına gelebilir.
Galaxy F62'nin özellikleri için çıkan söylentiler, telefonun 7000 mAh değerinde bir batarya ile geleceği ve 6.7 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekrana ev sahipliği yapacağı yönünde bilgiler sunuyor. Ayrıca sızdırılan görüntüde gördüğümüz arka kameralardan biri 64 MP çözünürlüğünde olabilir. Exynos 9825 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı Galay F62'den beklenen diğer özellikler arasında yer alıyor. Tahmini fiyat ise 300-350 dolar arası. Ancak Samsung'tan henüz resmi bir açıklama yok.
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