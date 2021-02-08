Samsung Galaxy F62 arka tasarımı ile göründü!

Galaxy F serisi, Galaxy F41 ile Samsung ailesine eklenen bir seri. Yani Galaxy F41'e kadar, F serisi bir telefon yoktu. Fakat Galaxy F41 ile Samsung dengeleri değiştirdi ve ürün gamına bir de F ailesini ekledi. Şimdilerde ise bu ailenin genişleyeceği konuşulmakta. Konuşulanların odak noktasında ise Galaxy F62 adını taşıması beklenen yeni bir akıllı telefon var. Bu telefon daha önce birçok kez sızıntıların konusu haline getirildi. Ancak Hindistan'dan gelen bir sızıntı Samsung Galaxy F62'nin tasarımına dair çok net ipuçları verdi.

İŞTE SAMSUNG GALAXY F62'NİN ARKA TASARIMI

Hindistan'daki br e-ticaret uygulamasında yeni bir Samsung telefonu gözüktü. Bu telefon, ##FullOnSpeedy hashtag'ini içeriyor ve aynı zamanda 8 şubat tarihi(bugün) ile birlikte arka tasarımını gözler önüne seriyor. Özellikle ##FullOnSpeedy hashtag'i bize telefonun F serisi bir akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Zira Samsung FullOn temasını, Galaxy F41'de kullanmıştı. Bu yüzden sızıntı kaynakları arka tasarımı görünen telefonun Galaxy F62 olduğu konusunda hemfikir. Peki arka tasarımda neler var?