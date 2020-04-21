Samsung Galaxy Watch Active 2 artık tansiyon ölçecek!

Samsung Galaxy Watch Active 2, Samsung'un Apple Watch'a karşı rekabetteki en önemli kozlarından biri. Akıllı saat konusunda birçok marka kadar deneyime sahip olan Samsung, sağlık başta olmak üzere tüm deneyimlerini Samsung Galaxy Watch Active 2'ye aktarmış durumda. Bu anlamda Galaxy Watch Active 2'de EKG, kalp ve uyku takibi gibi sağlık özellikleri sunan Samsung, Galaxy Active 2'ye yeni bir yetenek daha kazandırdı.

SAMSUNG GALAXY WATCH ACTİVE 2 TANSİYON ÖLÇECEK

Samsung Health Monitor'ün yeni uygulaması şirket tarafından duyuruldu. Duyuruya göre Galaxy Watch Active 2'ye tansiyon ölçme özelliği geldi. Bu özellik sayesinde Galaxy Active 2 kullanıcıları kan basınçlarını yani tansiyonlarını kolaylıkla ölçebilecek. Fakat bu özelliği kullanabilmek için akıllı saat kullanıcılarının yapması gereken birkaç prosedür var.

GALAXY WATCH ACTİVE 2 NASIL TANSİYON ÖLÇÜYOR?

Galaxy Active 2 kullanıcıları, öncelikle gerçek bir tansiyon aleti ile tansiyonlarını ölçmek zorunda. Ölçüm sonrası çıkan değerleri Samsung Health Monitor'ün yeni uygulaması üzerine işleyen kullanıcıların bundan başka bir şey yapması gerekmiyor. Zira geri kalan tüm işleri Samsung Health ve Galaxy Watch Active 2 hallediyor. Galaxy Watch Active 2 ölçülen tansiyon değerine göre kendini kalibre ediyor ve böylece ölçülecek gelecek tansiyonların doğru sonuç vermesi sağlanıyor. Söylendiğine göre akıllı saatin verdiği sonuçların doğruluk oranı oldukça yüksek. Öyle ki Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı Galaxy Watch Active 2'yi tıbbi cihaz uygulaması olarak kabul etmiş durumda.

TANSİYON ÖLÇME YETENEĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Samsung'un paylaştığı üzücü bir durum var. Zira, paylaşılan bilgilere göre uygulama dolaylı olarak tansiyon ölçme özelliği 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kullanıma sunulacak. Bundan sonra gelecek Samsung akıllı saatler de bu özelliği destekleyecek.

