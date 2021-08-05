Samsung, Intel’i geride bıraktı

Şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, endüstri devi Intel’i geride bırakarak, gelir açısından şu anda dünyanın en büyük yonga üreticisi konumuna yerleşti. Analistlere göre, bu pozisyonların yakın gelecekte aynı kalması bekleniyor. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devinin başarısının tesadüfi olmadığının altı çizildi.

INTEL'İ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Intel, bellek yongası satışlarının patlaması sırasında 2017 ve 2018’de Güney Koreli markaya yenilmişti. Samsung, başarısıyla Intel’i tahtından indirdi. Güney koreli şirket, geçen hafta mali raporunu açıkladı. Bu rapora göre, ikinci çeyrekte genel işletme karı açısından yıllık yüzde 54 artış görülmüş.

Güney Koreli şirket, büyük performansını pandemideki yonga fiyatlarına bağlıyor.

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