HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung, Intel’i geride bıraktı

Samsung, Intel’i geride bıraktı

05.08.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung, ikinci çeyrekte gelir bakımından en iyi çip üreticisi olarak Intel’i geride bıraktı. Uzmanlar tarafından Güney Koreli teknoloji devinin başarısının aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Samsung, Intel’i geride bıraktı

Şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde, endüstri devi Intel’i geride bırakarak, gelir açısından şu anda dünyanın en büyük yonga üreticisi konumuna yerleşti. Analistlere göre, bu pozisyonların yakın gelecekte aynı kalması bekleniyor. Ayrıca Güney Koreli teknoloji devinin başarısının tesadüfi olmadığının altı çizildi.

Samsung Galaxy Z Flip 3 için fiyat bilgisi ortaya çıktıSamsung Galaxy Z Flip 3 için fiyat bilgisi ortaya çıktı

INTEL'İ KOLTUĞUNDAN ETTİ

Intel, bellek yongası satışlarının patlaması sırasında 2017 ve 2018’de Güney Koreli markaya yenilmişti. Samsung, başarısıyla Intel’i tahtından indirdi. Güney koreli şirket, geçen hafta mali raporunu açıkladı. Bu rapora göre, ikinci çeyrekte genel işletme karı açısından yıllık yüzde 54 artış görülmüş.

Güney Koreli şirket, büyük performansını pandemideki yonga fiyatlarına bağlıyor.

Galaxy S21 serisi Samsung'un yüzünü güldürmüyorGalaxy S21 serisi Samsung'un yüzünü güldürmüyor

İşte Türkiye’de en çok satılan 2. el otomobil

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi
YouTube ciddi oranda kazanç sağlayacakYouTube ciddi oranda kazanç sağlayacak
Anahtar Kelimeler:
Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Otomobilden zorla indirilen kadın feci şekilde can verdi

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

Alevler yükseliyor! Tahliyeler yeniden başladı

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

"Help Turkey" paylaşımlarına soruşturma!

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.