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Sanal eskort dolandırıcılığı! 'Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz' mesajıyla...

21.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Eskort’ adı altında ilanlar vererek 46 ilde 140 vatandaşı dolandıran 23 şüpheli Denizli, Antalya ve Muğla’da yakalandı. Operasyonun detayları da belli olurken söz konusu kişilerin eskort sitelerini arayan kişilerin bilgilerine ulaşarak, “Masaj salonundan randevu almışsınız. Randevu iptal edilmediği için salon ve çalışanlar mağdur oldu” diyerek hesaplarına para aktardıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

Sanal eskort dolandırıcılığı! 'Masaj salonu randevunuzu iptal etmemişsiniz' mesajıyla...

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, internet sitelerine “Eskort” adı altında ilanlar vererek, yabancı uyruklu şahıslar adına alınmış telefon numaraları üzerinden iletişim kurdukları kişileri buluşma vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik soruşturma başlattı. Başkalarının T.C kimlik numaraları ile başkalarına ait banka hesap kartlarını kiralayıp kullanan şebeke üyelerinin, eskort sitelerini arayan kişilerle irtibata geçip kendilerini avukat olarak tanıttıktan sonra “Masaj salonundan randevu almışsınız ve gelmemişsiniz, randevuyu iptal etmemişsiniz, ödeme yapmadığınızdan dolayı masaj salonunu ve çalışanlarının uğradığı zararları tazmin etmek için hakkınızda icra takibi başlatılacaktır” şeklinde beyanda bulunarak dolandırıcılık gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Eskort dolandırıcılığı şebekesinin çökertilmesi için 6 aylık yapılan takip, teknik analizler ve 376 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda 46 ilde tespit edilen 140 vatandaşın mağdur edildiği ortaya çıktı. Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapan şebekenin çökertilmesi amacıyla Denizli, Antalya ve Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan toplam 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 49 adet cep telefonu, 62 adet sim kart, 72 adet banka kartı, 20 adet flaş bellek, 5 adet laptop bilgisayar, 52 bin 780 TL, 300 euro para ve 1 tam, 4 çeyrek altın ile çok sayıda doküman ve mağdurlara ait bilgilerin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

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3 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgulanmak üzere Denizli’ye getirildi. Alınan ifadeler ve dosya dahilindeki deliller doğrultusunda 7 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i “Sanal eskort dolandırıcılığı yapmak” suçundan tutuklandı, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

(İHA)

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