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Sandığımız kadar faydalı olmayabilir! Karaciğeri bitiriyor

16.02.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tükettiğimiz içecekler ve yiyecekler sağlığımız için oldukça risk oluşturabiliyor. Sağlıksız gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulması öneriliyor. Ancak sağlıklı olduğu düşünerek yediğimiz ve içtiklerimiz de riskli durumlara neden olabiliyor. Karaciğer hasarı yaşayan bir kadın bunun nedenini paylaştı.

Sandığımız kadar faydalı olmayabilir! Karaciğeri bitiriyor

Günlük hayatta tükettiğimiz besinler vücudumuzda hasarlar oluşmasına neden olabiliyor. Bu hasarları geç fark etmek tehlikeyi artırıyor. Doktorlar bu yılın başlarında Cureus Journal of Medical Science'da karaciğer hasarı olan 45 yaşındaki isimsiz bir kadının vaka raporunu yayınladılar. Başvuru sırasında hipotiroidi tedavisi görmekte olan hasta şiddetli epigastrik ağrı ve bulantı şikayeti ile başvurdu.

ÜÇ GÜN ÖNCE BİTKİ ÇAYI İÇMEYE BAŞLAMIŞ

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Belirtilerinden önce herhangi bir alkol veya uyuşturucu kullanımını, yakın zamanda seyahat etmeyi ve kan nakli öyküsünü reddetti. Kayda değer bir itiraf, bağışıklığını güçlendirmek amacıyla semptomlar yaşamadan üç gün önce bitki çayı içmeye başlamış olmasıydı.

İÇERİSİNDE YER ALAN BİLEŞENLER KARACİĞER HASARINA NEDEN OLDU

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Yazarlar, "Daha fazla inceleme, hastanın yakın zamanda bir bitki çayı kullanmaya başladığını ve kesildikten sonra semptomların tamamen düzeldiğini ortaya çıkardı" dedi. Rapora göre çay, reishi mantarı, aloe, vera ve Sibirya ginsengi de dahil olmak üzere 23 bileşen içeriyordu. Her üç bileşen de geçmiş araştırmalarda karaciğer hasarı vakalarıyla ilişkilendirilmiştir.

ALOE VERA KULLANIMINA DİKKAT

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2005'ten beri aloe vera ile bağlantılı olarak karaciğer hasarı riskini gösteren on iki vaka raporu yayınlandı. 2004 yılına dayanan araştırmalar, reishi mantarı formülasyonları alan hastalarda birkaç karaciğer hasarı vakası tespit etmiştir. Son olarak, 2020 yılında British Journal of Clinical Pharmacology'de yayınlanan araştırma, ginseng'in ilaçların metabolizmasında yer alan çeşitli sitokromları inhibe edebileceğini öne sürdü.

KARACİĞER YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİR

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Bu ilaçlarla ilgili sorun, yutulduğunda canlı hücrelere zarar veren toksik metabolitler oluşturmalarıdır. Sonuç olarak, karaciğer o kadar ağır hasar görebilir ki, bazı durumlarda karaciğer yetmezliğine neden olan işlevini durdurur. Yazarlar raporlarını şu ifadeyle sonlandırdılar: "Bitkisel takviye kaynaklı karaciğer hasarı teşhisi, bir hastanın alıyor olabileceği herhangi bir şifalı bitki veya takviyenin etkili bir şekilde araştırılmasını gerektirir, hastalar bu bilgiyi sağlamakta tereddüt edebilir. Klinisyenlerin, hastalarla kullanımları hakkında daha iyi bilgi almak ve potansiyel yan etkiler konusunda onları eğitmek için bitkisel takviyeleri tanımaları zorunludur." Hasta, hepatotoksik içeriği bilinen bir bitki çayı kullanıyordu ve kullanımın kesilmesinden sonra kesin iyileşme görüldü.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLEŞENLER

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Genel bir kural olarak WebMD , aşağıdaki bileşenleri içeren takviyeleri kullanırken dikkatli olmanızı önerir:

  • Aloe Vera
  • Karayılan otunun
  • Cascara
  • Çaparral
  • Karakafes
  • Efedra
  • Kava
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