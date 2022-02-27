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  4. Saniye saniye görüntülendi! Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı

Saniye saniye görüntülendi! Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı

27.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Rus askerlerinin marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladığı belirtildi.

Rusya'nın işgali sonrasında Rus askerlerinin Ukrayna'nın farklı bölgelerindeki marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladığı ortaya çıktı. Rus askerlerinin yağmalamaya ilişkin görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

"HIRSIZ HER YERDE HIRSIZ"

Ülkenin batısındaki İvano Frankivsk şehrinde bulunan Trostyanka kasabasındaki marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rus askerlerin marketi yağmaladığı anlar yer aldı. Herson bölgesine bağlı Verhnıy Rahaçiç köyünde ise Rus askerlerin döviz bürosunu yağmaladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri izleyen Ukraynalılar, "İşte Rus barış güvercinlerinin kasayı çaldıklarını görüyoruz. Pencereden girip çıkıyorlar. Hırsız, her yerde hırsız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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