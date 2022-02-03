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Şanlıurfa'da isyan ettiren olay! Gece gündüz nöbet tutuyorlar: Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar

03.02.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da vatandaşların görmesinden çekinmeyen hırsızlar gündüz gözüyle bile hırsızlık yapmayı sürdürüyor. Her şeyi çalınan kadınlar, dertlerini gözyaşı dökerek anlattı. Devletten aldığı yardım kolilerini hırsızlara kaptıran Zeliha Koparan, ''Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar, devlet bize yardım paketi veriyor o paketleri bile çalıyorlar. Belediye bize kömür dağıttı onları da çaldılar'' şeklinde konuştu. Vatandaşlar, eşyaların çalınmaması için uyumadan sırayla nöbet tuttuklarını belirtiyor.

Şanlıurfa'da isyan ettiren olay! Gece gündüz nöbet tutuyorlar: Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman Mahallesinde sık sık hırsızlık olayları yaşanıyor. Vatandaşların görmesinden çekinmeyen hırsızlar, gündüz gözüyle bile hırsızlık yapmayı sürdürüyor. Güvenlik kameralarını dahi dikkate almayan hırsızlık şüphelileri, vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Hırsızlar tarafından evlerindeki su borularından elektrik kablolarına, devletin yardım kolilerinden yardım kömürlerine, isottan elektronik cihazlara kadar her şeyleri çalınan mağdurlar, dertlerini gözyaşları dökerek anlattı.

''YARDIM PAKETLERİNİ BİLE ÇALIYORLAR''

Devletten aldığı yardım kolilerini hırsızlara kaptıran Zeliha Koparan, “Yatağımıza kadar gelip çalıyorlar, devlet bize yardım paketi veriyor o paketleri bile çalıyorlar. Belediye bize kömür dağıttı onları da çaldılar. Biraz bana hayır yapılan isot vardı onu da çaldılar. Benim kocam sakat, ben de sakat oldum. Benim kocam 12 yıldır sakat, devletimiz artık yardım imkanlarını kullansın. Yeter artık. Ben başka bir yerden yardım da almıyorum. Benim bir evim var, benim mülküm. Onu da devlete verip gideceğim artık başka çarem kalmadı. Yoksa hırsızlar beni öldürsün mü, sık sık geliyorlar, her gün geliyorlar, çok korkuyoruz, yeter artık” şeklinde konuştu.

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Hırsızlık olayına çözüm arayan Dede Osman Mahalle Muhtarı Ramazan Derin, “Bu mahalledeki hırsızlık olayları çoğalmaya başladı, madde bağımlıları çoğalmaya başladı. Ben yetkililerle görüştüm nedense bizim mahallede hiçbir şey yapılmıyor. Bekçilerimiz vardı onları da aldılar. Mahallede olan hırsızlık şu anda hiçbir yerde yok. Burada elektrik kablolarına kadar çalıyorlar. Lütfen yetkililer buna bir çare bulsun. Projektör çalınıyor, telefon çalınıyor, televizyon çalınıyor. Buradaki genelde vatandaşalar mevsimlik işçileri işe gidiyor. Bunlar dışarı ile gittiği zaman hırsızlar da direk eve giriyorlar. Burası birinci derecede site alanı. Buranın sorununu çözerse Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Başkan çözer.

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KAPILAR BİLE ÇALINIYOR, DUVAR ÖRÜYORLAR

Bu alanı site alanından çıkartıp yeşil alana çevirmesini rica ediyoruz. Ben kendi imkanlarımla evlerin kapıları çalınıyor, kapıların yerine duvar örüyorum. Direğe tırmanarak eve giriyorlardı. Tırmanmasınlar diye demir direklere kendi imkanlarımızla beton döktük” dedi.

Vatandaşlar, yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı evlerindeki eşyalarının çalınmaması için uyumadan sırayla nöbet tuttuklarını da belirtti.

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(İHA)

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