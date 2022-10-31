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Şanlıurfa'da kanlı pusu: İki kardeş ensesinden vuruldu!

31.10.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da kan donduran bir cinayet işlendi. İki kardeş evlerine giderken ensesinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da kanlı pusu: İki kardeş ensesinden vuruldu!

Şanlıurfa'da evlerine gitmekte olan M.A (43) ve kardeşi C.A (30), arkalarından gelen saldırganlar tarafından tabanca ile enselerinden vuruldu. Hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybederken, polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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ENSELERİNDEN VURULDULAR

Olay, akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde meydana geldi. C.A ve M. A isimli kardeşler yürüyerek evlerine giderken, arkalarından gelen kimliği saptanmayan kişi veya kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu. Kurşunların isabet ettiği 2 kardeş kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Sokaktan yükselen silah seslerini duyanlar yerde yatan 2 kardeşi görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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2 KARDEŞTEN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine geçen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kardeşler, kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, ölen kardeşlerin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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cinayet Şanlıurfa

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