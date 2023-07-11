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Şanlıurfa'da korkunç olay! Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü

11.07.2023 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da korkunç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Sadık Dedecan (35), açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dedecan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan Dedecan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Şanlıurfa'da korkunç olay! Sosyal medya fenomeni, elektrik akımına kapılarak öldü

Dehşete düşüren olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

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Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Sosyal medyada 'ben yaptım' sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Şanlıurfa fenomen elektrik

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