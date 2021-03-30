Şanlıurfa'da sarı alarm! İki ilçede koronavirüs vakaları yüzde 600 arttı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşların hafta sonu güneşli havanın da etkisiyle rehavete kapılarak Fırat Nehri kenarındaki parklarda mangal yapıp sahilde gezmesi yetkililerin önlemleri arttırmasına neden oldu. Gaziantep'ten Biricik ilçesine gelen bazı vatandaşlar, pandemiden dolayı evde çok sıkıldıklarını belirterek, Fırat kenarında güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

BALIKLIGÖL'DE YOĞUNLUK

Kent merkezindeki Balıklıgöl de ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında yer aldı. Çeşitli illerden gelen vatandaşlar, Balıklıgöl'de kısmen yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar, balıklara yem atarak, hatıra fotoğrafı çekti.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüs salgınında düşük risk kategorisindeyken dün itibariyle orta risk gurubuna yükselen Şanlıurfa’da yeni önlemler hayata geçiriliyor. Birecik ve Halfeti ilçelerindeki pozitif vaka sayılarındaki yükseliş, her iki ilçeye yönelik özel tedbirleri gündeme getirdi.

Dün açıklanan yeni risk haritası öncesi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Başkanlığında Birecik’te toplanan İl Pandemi Kurulu, her iki ilçedeki salgın istatistiklerini ve alınacak önlemleri görüştü. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş’un Covid-19 istatistikleri konulu sunumunun ardından, Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, her iki ilçe sağlık müdürleri ile diğer yetkililerin tespit ve önerilerini sunduğu toplantı, Vali Abdullah Erin’in uygulanacak kural ve tedbirleri açıklamasıyla devam etti.