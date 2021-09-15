Şanlıurfa'da şaşkına çeviren görüntü! Cansız mankeni çaldı

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde teşhir için bırakılan cansız mankenin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından iş yerinin kamera kayıtlarını da inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen polis, Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Ömer Faruk C. gözaltına alındı, evde bulunan cansız manken ise mağazaya teslim edildi. (DHA)



