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  4. Şanlıurfa'da şeriat çağrısına sosyal medyadan tepki! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da şeriat çağrısına sosyal medyadan tepki! Valilikten açıklama geldi

29.04.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da Balıklıgöl’de İsrail’i protesto etmek amacıyla toplanan bir grubun siyah tevhid bayrakları açıp şeriat çağrısında bulunmasıyla alakalı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiye yol açtı. Söz konusu olayla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da şeriat çağrısına sosyal medyadan tepki! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da yaşanan bir olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından tepkiye neden oldu. Olayla alakalı Şanlıurfa Valiliğinden de açıklama geldi. Olayda; kentin simgesi olan Balıklıgöl’de, Kadir Gecesinde bir grup meydanda toplanarak üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı siyah bayrak açtı ve şeriat çağrısında bulundu. İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemleri kınandı. Protesto görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, tepkiye yol açan videoyla ilgili açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli tahkikatın başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

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"27.04.2022 Çarşamba günü Balıklıgöl Platosunda bulunan Dergah Camiinde kılınan teravih namazı çıkışında yaklaşık 200 kişiden oluşan bir grup tarafından 21.30- 21.50 saatleri arasında İsrail’i kınama amacıyla basın açıklaması yapılmış ve okunan duaların ardından, topluluğun emniyet güçlerimizin uyarıları üzerine dağılmaları sağlanmıştır. Basın açıklaması sırasında meydana geldiği iddia edilen ve sosyal medya platformlarında dile getirilen hususlarla ilgili başlatılan adli tahkikat devam etmektedir." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa İsrail
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