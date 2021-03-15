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  4. Şanlıurfa'da vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu

15.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da yol kenarında vücudunun büyük bölümü yanmış kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi'ye (38) ait olduğu tespit edildi.

Kan donduran olay, Şanlıurfa- Akçakale yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi. Yoldan geçenler, üst kısmı yanmış bir kadın cesedi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BENZİN DÖKÜLMESİ SONUCU YANARAK ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlilerince yapılan incelemede kadının üzerine benzin dökülmesi sonucu yanarak öldüğü tespit edildi. Olay yerinde yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu Futem Alhamadi’ye ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Alhamadi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet suriye Şanlıurfa
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