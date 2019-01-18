HABER

Şanlıurfa merkezli oto hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:07 | Son Güncelleme

Oto hırsızlarına yönelik 36 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi - Ele geçilen bir aracın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca, terör olaylarında kullanılmak üzere gasbedildiği belirlendi

Şanlıurfa merkezli 36 ilde oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazaları ve bu kazalara karışan araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 15 bin trafik kazasının fotoğrafını inceleyen ekipler, 120 aracın trafiğe çıkamayacak derecede hasarlı olmasına rağmen hala kullanıldığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, çalıntı araçların şaşi ve motor numaralarının, ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 36 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi.

Çok sayıda zanlının gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Öte yandan ele geçirilen bir aracın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca, terör olaylarında kullanılmak üzere gasbedildiği öğrenildi.

PARTNERDoğum hediyesi ile partideDoğum hediyesi ile partide
İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdiİranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi
CHP'li eski vekil Demirel'den tren eylemiCHP'li eski vekil Demirel'den tren eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon oto hırsızlığı polis Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

İnanılmaz değişim! Bambaşka biri oldu

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Tel Rıfat'taki PKK'lılar vuruldu

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

YARSAV'ın eski Başkanı Murat Arslan'a FETÖ'den 10 yıl hapis

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek! Babası cesedini parçalayıp ormana atmış

Didem Uslu cinayetinde şok gerçek!

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Esenyurt'ta araç yürüyenlerin arasına daldı

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.