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Şans getirsin diye uçağın motoruna bozuk para atan yolcuya gözaltı!

28.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'de uçağın motoruna şans getirsin diye bozuk para atan adam gözaltına alındı.

Şans getirsin diye uçağın motoruna bozuk para atan yolcuya gözaltı!

Weifang şehrindeki havalimanında yaşanan olayda, yalnızca soyadı bilinen Wang adlı bir yolcu Haikou şehrine gidecek uçağa binmeden önce aracın motoruna şans getirmesi için madeni para koydu.

Havalimanı uçuş görevlileri, kalkış öncesi yapılan rutin kontroller sırasında motorun altında pist zemininde bozuk para görünce yetkililere haber verdi.

Guangşi Beibu Gulf Havayolları'na ait uçaktaki görevliler, paraların yolculardan Wang'a ait olduğunu tespit etti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Wang, kırmızı kağıtlara sardığı 6 adet madeni parayı uçağın motoruna koyduğunu itiraf etti.

Tüm madeni paraların bulunmasına karşın güvenlik önlemleri nedeniyle 147 yolcunun yer aldığı uçuş ertesi güne ertelendi.

Öte yandan yaptıklarını itiraf eden Wang ise polis tarafından gözaltına alındı.

2019'da benzer bir olay yaşanmış, 28 yaşındaki Lua Çao yolculukta şans getirmesi için uçağın motoruna bozuk para atmıştı. Yetkililerin uçuş öncesi kontrollerinde madeni paralar tespit edilmiş ve sefer iptal edilmişti.

Yaşanan aksaklık nedeniyle 17 bin 600 dolar zarar ettiğini açıklayan Lucky Air adlı havayolu şirketinin açtığı tazminat davası sonucu Çao 17 bin 200 dolar para cezasına çarptırılmıştı.

2017'deyse Şanghay'da 80 yaşındaki bir kadın uçağın motorlarından birine 9 adet bozuk para atmış, güvenlik nedeniyle 150 yolcu tahliye edilmişti.

China Southern Airlines, yaşı nedeniyle yolcuya dava açmamıştı.


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Çin Gözaltı

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