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Şans Topu çekildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 700 bin 718 lira 21 kuruş ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 23 kişi 3 bin 46 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 309 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 785 kişi 33 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 900 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 81 bin 569 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 54 bin 51 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 561 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 635 bin 7 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 930 bin 798 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 519 bin 50 lira 19 kuruş aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü şans topu

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