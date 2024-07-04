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  4. Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı! 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı! 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi

04.07.2024 18:34
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Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında saldırganların da bulunduğu 31’i tutuklu 42 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 42 şüpheli hakkında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Tasarlayarak Kasten Öldürme', 'Tasarlayarak Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından 7 yıl 6 ay ila 349 yıl 6 ay arasında değişen oranlarda hapis cezaları talep edildi.

Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin iddianame tamamlandı! 42 şüpheli hakkında 349 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Santa Maria Kilisesi rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ve eşi Zharaidat Esmurzieva'nın 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', DEAŞ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından toplam 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İDDİANAME KABUL EDİLİRSE SANIKLAR HAKİM KARŞINA ÇIKACAK

İddianamede, 20 şüphelinin de benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması beklenirken, şüpheli Inazhaev'in ayrıca 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Şüphelilerden 18'inin ise sadece DEAŞ kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilirse sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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