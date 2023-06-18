Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvaleti temizlemenin kolay yolu

Tuvalet temizliği birçok kişinin zorluk çektiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak hijyeni ve sağlığı korumak için tuvalet temizliğine önem vermek gerekiyor. Sararan klozetleri temizlemenin etkili yolları aranıyor. Sararmış tuvalet görünümünü anında gideren bir karışım tuvaletlerini bembeyaz yapıyor.

SARARMIŞ TUVALETİ BEYAZLATAN KARIŞIM

Sosyal medyada temizlik önerileri veren Bayan Hinch hayranları, sararan tuvaletler için uyguladıkları basit ama etkili yöntemi açıkladılar. Kabartma tozu ve beyaz sirkeden bir macun oluşturarak lekeleri çıkarmanın kolay çözümünü buldular.

Bir kişi sararan klozet kapağını temizlemek için “Beyaz sirke ile kabartma tozu ezmesi yapıyorum, sürüp biraz bekletiyorum, sonra yıkayıp güneş ışığına maruz bırakıyorum. Bu çok kolay bir çözüm.” yöntemini uyguladığını paylaştı.





Başka biri ise "Kabartma tozu kullanın ve bir macun birimi beyaz sirkeye karıştırın ve bir süre klozet kapağında bırakın. Sarı lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz.” dedi.

