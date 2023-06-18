KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvaleti temizlemenin kolay yolu

Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvaleti temizlemenin kolay yolu

18.06.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuvalet temizliği görsellikten önce hijyen için büyük önem taşıyor. Tuvaletlerin her zaman temiz olması gerekiyor. Tuvaletlerde meydana gelen sararmaları temizlemenin oldukça zorlu olduğu düşünülüyor. Oysaki sararmış tuvalet taşlarını temizlemek için çok basit tüyolar bulunuyor.

Sararan tuvalet taşlarını bembeyaz yapıyor! Kireç tutmuş tuvaleti temizlemenin kolay yolu

Tuvalet temizliği birçok kişinin zorluk çektiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak hijyeni ve sağlığı korumak için tuvalet temizliğine önem vermek gerekiyor. Sararan klozetleri temizlemenin etkili yolları aranıyor. Sararmış tuvalet görünümünü anında gideren bir karışım tuvaletlerini bembeyaz yapıyor.

SARARMIŞ TUVALETİ BEYAZLATAN KARIŞIM

Sosyal medyada temizlik önerileri veren Bayan Hinch hayranları, sararan tuvaletler için uyguladıkları basit ama etkili yöntemi açıkladılar. Kabartma tozu ve beyaz sirkeden bir macun oluşturarak lekeleri çıkarmanın kolay çözümünü buldular.

Yeni Proje - 2023-06-18T105027.958

Bir kişi sararan klozet kapağını temizlemek için “Beyaz sirke ile kabartma tozu ezmesi yapıyorum, sürüp biraz bekletiyorum, sonra yıkayıp güneş ışığına maruz bırakıyorum. Bu çok kolay bir çözüm.” yöntemini uyguladığını paylaştı.

gfhfgjgk_720

Başka biri ise "Kabartma tozu kullanın ve bir macun birimi beyaz sirkeye karıştırın ve bir süre klozet kapağında bırakın. Sarı lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Solmuş çiçekleri tek malzemeyle canlandırınSolmuş çiçekleri tek malzemeyle canlandırın
Kendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattıKendinden 25 yaş büyük biriyle evlendi! Pişmanlığını anlattı
Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!Büyük göğüsleri ve kalçası başına dert açıyordu!
Anahtar Kelimeler:
karbonat sirke tuvalet temizlik beyaz temizlemek Güneş

En Çok Okunan Haberler

Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

Eski kocası velayet davası açınca karşılığı ağır oldu! Mahkemeden flaş karar

Salıncakta poz verdi! İlk beğeni Alp Navruz'dan geldi

Salıncakta poz verdi! İlk beğeni Alp Navruz'dan geldi

Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

Sere serpe uzandı! Sütyenli pozuyla büyüledi

'Her yerim orijinal' demişti! Estetiksiz Bircan Bali inanılmaz!

'Her yerim orijinal' demişti! Estetiksiz Bircan Bali inanılmaz!

Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

Sütyensiz hali gündem olmuştu! Yine çok iddialı

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Bekaret itirafı gündem yarattı! “Ölmeden önce bir eş istiyorum”

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.