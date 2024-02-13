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Sarıgül'den toprak kayması sonrası ilk açıklama: Yüreğimiz yanıyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2024 17:36 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da yaşanan kahreden toprak kaymasıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den de açıklama geldi. "Yüreğimiz yanıyor" diyen Sarıgül bölgeye gittiğini söyledi.

Sarıgül'den toprak kayması sonrası ilk açıklama: Yüreğimiz yanıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. Çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olay yerine gittiğini belirtti. 'Yüreğimiz yanıyor' diyen Sarıgül kendine ulaştırılan ilk görüntüleri de paylaştı.

Sarıgül'ün paylaşımı şu şekilde;

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Erzincan Mustafa Sarıgül
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