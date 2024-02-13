Sarıgül'den toprak kayması sonrası ilk açıklama: Yüreğimiz yanıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında toprak kayması meydana geldi. En az 9 kişinin toprak altında kaldığı ifade edildi. Çok sayıda ekip arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olay yerine gittiğini belirtti. 'Yüreğimiz yanıyor' diyen Sarıgül kendine ulaştırılan ilk görüntüleri de paylaştı.

Sarıgül'ün paylaşımı şu şekilde;