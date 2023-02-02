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Sarıyer'de oto galerideki kavgada kan aktı! Dehşet saçıp kayıplara karıştı

02.02.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir oto galeride silahlı kavga çıktı. 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada başından vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sarıyer'de oto galerideki kavgada kan aktı! Dehşet saçıp kayıplara karıştı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, 1. Cadde üzerinde bulunan oto galeride meydana geldi. İddiaya göre, galeride bir araya gelen 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, başından vurulan Ferhat Yeşilkaya olay yerinde hayatını kaybederken, Bedirhan Pamuk ise ağır yaralandı. İki kişiyi silahla vuran saldırgan ise kayıplara karıştı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferhat Yeşilkaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Bedirhan Pamuk ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pamuk'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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SİLAHINI BIRAKIP KAÇTI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan silah da olay yerinde bulundu. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Yeşilkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

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