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Şarkıcı Mabel Matiz, Bodrum'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 00:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mabel Matiz, Bodrum'da konser verdi

Şarkıcı Mabel Matiz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne aldı.

Yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren sanatçı, tatilcilere keyifli bir gece yaşattı.

Matiz konserde, "Fırtınadayım", "Aşk Yok Olmaktır" ve "Öyle Kolaysa" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçıya zaman zaman hayranları da eşlik etti.

Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda izleyenlerden büyük alkış topladı.

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