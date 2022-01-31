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Şaşırtan açıklama! Japon oyun şirketi, "Karakterlere Sevgililer Günü hediyesi göndermeyin" dedi

31.01.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgililer Günü hızla yaklaşırken, Japon oyun firması Koei Tecmo yaptığı açıklamada, hayranlarından en sevdikleri oyun karakterleri için ofislerine hediye göndermemelerini istedi. Şirket, genellikle Sevgililer Günü'nde ve 14 Mart'taki Beyaz Gün'de gönderilen hediyeleri bu yıl Kovid-19 önlemleri nedeniyle reddedecek.

Şaşırtan açıklama! Japon oyun şirketi, "Karakterlere Sevgililer Günü hediyesi göndermeyin" dedi

Şubat ayına girmemize artık saatler kaldı. Şubat ayı hızla yaklaşırken, herkesin aklına tek bir gün geliyor; O da 14 Şubat Sevgililer Günü. Japonya'daki kadınlar ise yerel gelenekte olduğu gibi, aşık oldukları erkeklere çikolata hediye etmeye hazırlanıyorlar. Çoğu erkek böyle tatlı bir jestten mutlu olsa da, bir Japon oyun firması hayranlarına "Oyun karakterlerine Sevgililer Günü hediyesi göndermeyin" diye resmi bir açıklama yaptı. O oyun firmasının adı ise Koei Tecmo.

ŞİRKETTEN OYUN KARAKTERLERİ İÇİN OFİSE HEDİYE GÖNDERMEYİN ÇAĞRISI

Japonya merkezli video oyun şirketi Koei Tecmo, 26 Ocak'ta bir açıklama yaptı. Şirket sosyal medyadan da paylaştığı açıklamasında, hayranlarından en sevdikleri oyun karakterleri için ofislerine Sevgililer Günü çikolataları veya oyun içi karakterlere yönelik hediyeler göndermemelerini talep etti. Hediyelerin Japonya’da genellikle kadınların erkeklere hediye verdiği Sevgililer Günü'nde ve erkeklerin kadınlara hediye verdiği 14 Mart'ta Beyaz Gün'de gönderildiği belirtildi.

Koei Tecmo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizi ve çalışmalarımızı her zaman desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Geçmişte çalışanlarımıza ve oyunlarımızda yer alan karakterlere hediye gönderenlere teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Kovid-19 pandemisi ön nedeniyle birçok personel artık evden çalışıyor. Personelin bu paketleri alırken karşılaşabileceği zorlukları ve olası sağlık ve güvenlik endişelerini düşündükten sonra, bu yıl Sevgililer Günü ve Beyaz gün için gönderilen hediyeleri reddedeceğiz. Anlayışınız ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.”

KOEI TECMO'NUN OYUNLARI

Koei Tecmo, hit anime dizisi "Attack on Titan"a dayanan bir aksiyon oyunu olan "AOT Wings of Freedom" ve "Attack on Titan 2" gibi oyunlarla tanınıyor. Şirketin en iyi oyunlarından bazıları aynı zamanda atılgan savaşçılar, animasyonlu Japon generaller ve bikinili kadınlar içeriyor.

Şubat ayında Koei Tecmo, yakışıklı kılıç ustaları şeklini alan antropomorfize silahlara sahip "Touken Ranbu Warriors" oyununu piyasaya sürecek.

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Sevgililer Günü Japonya
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