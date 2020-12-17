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Satürn kova burcuna geçiyor... 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları!

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Güneş tutulmasının etkileri devam ediyor. 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları; aşk, sağlık ve para üzerine etkileri ne olacak? Koç, boğa, yengeç, ikizler, akrep, terazi, aslan, oğlak, başak, yay, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak.17 Aralık 2020 Perşembe Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.

14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI (17 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

17 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 17 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

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koç burcu günlük burç yorumları

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İlişkilerinize ciddiyeti ve sorumluluğu getiren bu etki ile sosyal çevrenizde daha ciddi bir hava hakim olabilir. Destek gördüğünüz ilişkilere sahip çıkmak, gerçek dostluğu hissedemediğiniz ilişkilerden çekilmek isteyebilirsiniz. İdealleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleme kararlığı artıyor.

boğa burcu günlük burç yorumları

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Günün ilk yarısından itibaren daha kararlı, daha hırslı olduğunuzu hissedebilir ve görebilirsiniz. Yaşamı, konuları daha fazla ciddiye alabilirsiniz. Ego, yönetme ihtiyacı veya inatçılık artabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde şartları zorlamamalı.

ikizler burcu günlük burç yorumları

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Eğitim hayatınızda ve geleceğe yönelik planlarınızda netleşmeler yaşanabilir. Uzun vadeli yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilir, finansal konularla ilgili anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Yasal konularla ilgili para çıkışları olabilir.

yengeç burcu günlük burç yorumları

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YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Finansal konularda düzenlemeler içine girebilir, alacaklar ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Hayatta kalma, maddi-manevi güçlenme isteği artabilir. Geleceğe yönelik hedeflerinize odaklanmak sizi daha güçlü kılarken geçmişe takılı kalmak karamsarlığı ve fırsatları kaçırmanızı hazırlayabilir.

aslan burcu günlük burç yorumları

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İlişkiler, ortaklıklar ve insanlarla ilişkilerinizde düzenlemelerin olacağı bir gün. Bazı ilişkilerde sağlamlaşmalar olabilir. Bazı ilişkilerin geleceğine yönelik konuşmalar yapılabilir. Gündüz saatlerinde daha yapıcı ve keyifli olurken akşam saatlerinde nispeten daha gergin olabilirsiniz.

başak burcu günlük burç yorumları

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İş hayatında, çalışma ortamında görev ve düzen değişimleri gündeme gelebilir. İş ilişkileri daha önemli olabilir. Kadınlardan destek ve fayda görebilirsiniz. Bugünlerde etki altında kalma, gizli kibir haline dikkat.

terazi burcu günlük burç yorumları

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinde iyileşme ve güçlenme durumları oluşabilir. Kalıcı adımlar atılabilir. Gün içinde yaşanan durumların kalıcı etkileri olabilir. Gündüz saatlerinde daha iyimser ve yapıcı olurken akşam saatlerinde hedefleriniz ve beklentileriniz yükselebilir.

akrep burcu günlük burç yorumları

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinde iyileşme ve güçlenme durumları oluşabilir. Kalıcı adımlar atılabilir. Gün içinde yaşanan durumların kalıcı etkileri olabilir. Gündüz saatlerinde daha iyimser ve yapıcı olurken akşam saatlerinde hedefleriniz ve beklentileriniz yükselebilir.

yay burcu günlük burç yorumları

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YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Gündüz saatleri boyunca adım atmaktan, fırsatları değerlendirmekten geri durmamalı, önünüze gelen durumlardan kazançlı çıkmaya odaklanmalısınız. Düşüncelerinizin ve inançlarınızın gerçekleşebileceği bir gün. Akşam saatlerinde düşüncelerinizde ve kısa vadeli planlarınızda ani değişiklikler olabilir.

oğlak burcu günlük burç yorumları

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OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Destek görme, değerli hissetme, başarı elde etme ihtiyacı bugünlerde artabilir. Kendinizinden ve yeteneklerinizden yana şüpheye düşmemeli, kendinizi yalnızlaştırmamalısınız. Yaşama dair hedeflerinize odaklanarak duygusal gel gitleri dengeleyebilirsiniz.

kova burcu günlük burç yorumları

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Burcunuzda ilerleyen hem Satürn hem Ay ile günün ilk yarısından itibaren yeni bir ruh halinde, yeni kararlar içerisinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetler, medikal destekler gündeme gelebilir. Beden sağlığını korumaya gayret gösterme zamanı. Estetik değişim istekleri olabilir.

balık burcu günlük burç yorumları

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Önemli ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Olayların iç yüzünü merak etme, geleceğe dair daha güçlü bir merak ve sorgulama hali içinde olabilirsiniz. Spiritüel konular, ibadet ve inançlar, ruhsal çalışmalar duygusal destekler sağlayabilir.

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