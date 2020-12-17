Satürn kova burcuna geçiyor... 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burç yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 17 Aralık 2020 Perşembe günlük burçların yorumları! Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
14 Aralık'ta güneş tutulması gerçekleşti ve bu tutulmadan en sert etkilenecek olan; yay, başak, balık ve ikizler olacak. Güneş tutulmasının olumlu etkileri ise; aslan, koç, terazi ve kovada olurken, boğa ve yengeçler ani krizlerle uğraşacak.
17 Aralık burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Perşembe burç yorumları, sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 17 Aralık günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İlişkilerinize ciddiyeti ve sorumluluğu getiren bu etki ile sosyal çevrenizde daha ciddi bir hava hakim olabilir. Destek gördüğünüz ilişkilere sahip çıkmak, gerçek dostluğu hissedemediğiniz ilişkilerden çekilmek isteyebilirsiniz. İdealleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleme kararlığı artıyor.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Günün ilk yarısından itibaren daha kararlı, daha hırslı olduğunuzu hissedebilir ve görebilirsiniz. Yaşamı, konuları daha fazla ciddiye alabilirsiniz. Ego, yönetme ihtiyacı veya inatçılık artabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde şartları zorlamamalı.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Eğitim hayatınızda ve geleceğe yönelik planlarınızda netleşmeler yaşanabilir. Uzun vadeli yeni kararlar alabilirsiniz. Seyahat planları yapabilir, finansal konularla ilgili anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Yasal konularla ilgili para çıkışları olabilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Finansal konularda düzenlemeler içine girebilir, alacaklar ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Hayatta kalma, maddi-manevi güçlenme isteği artabilir. Geleceğe yönelik hedeflerinize odaklanmak sizi daha güçlü kılarken geçmişe takılı kalmak karamsarlığı ve fırsatları kaçırmanızı hazırlayabilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İlişkiler, ortaklıklar ve insanlarla ilişkilerinizde düzenlemelerin olacağı bir gün. Bazı ilişkilerde sağlamlaşmalar olabilir. Bazı ilişkilerin geleceğine yönelik konuşmalar yapılabilir. Gündüz saatlerinde daha yapıcı ve keyifli olurken akşam saatlerinde nispeten daha gergin olabilirsiniz.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. İş hayatında, çalışma ortamında görev ve düzen değişimleri gündeme gelebilir. İş ilişkileri daha önemli olabilir. Kadınlardan destek ve fayda görebilirsiniz. Bugünlerde etki altında kalma, gizli kibir haline dikkat.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinde iyileşme ve güçlenme durumları oluşabilir. Kalıcı adımlar atılabilir. Gün içinde yaşanan durumların kalıcı etkileri olabilir. Gündüz saatlerinde daha iyimser ve yapıcı olurken akşam saatlerinde hedefleriniz ve beklentileriniz yükselebilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Aşk ilişkilerinde iyileşme ve güçlenme durumları oluşabilir. Kalıcı adımlar atılabilir. Gün içinde yaşanan durumların kalıcı etkileri olabilir. Gündüz saatlerinde daha iyimser ve yapıcı olurken akşam saatlerinde hedefleriniz ve beklentileriniz yükselebilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Gündüz saatleri boyunca adım atmaktan, fırsatları değerlendirmekten geri durmamalı, önünüze gelen durumlardan kazançlı çıkmaya odaklanmalısınız. Düşüncelerinizin ve inançlarınızın gerçekleşebileceği bir gün. Akşam saatlerinde düşüncelerinizde ve kısa vadeli planlarınızda ani değişiklikler olabilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Destek görme, değerli hissetme, başarı elde etme ihtiyacı bugünlerde artabilir. Kendinizinden ve yeteneklerinizden yana şüpheye düşmemeli, kendinizi yalnızlaştırmamalısınız. Yaşama dair hedeflerinize odaklanarak duygusal gel gitleri dengeleyebilirsiniz.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Burcunuzda ilerleyen hem Satürn hem Ay ile günün ilk yarısından itibaren yeni bir ruh halinde, yeni kararlar içerisinde olduğunuzu fark edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili hassasiyetler, medikal destekler gündeme gelebilir. Beden sağlığını korumaya gayret gösterme zamanı. Estetik değişim istekleri olabilir.
Bugün sabah saatlerinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Önemli ve etkileyici rüyalarla güne başlayabilirsiniz. Olayların iç yüzünü merak etme, geleceğe dair daha güçlü bir merak ve sorgulama hali içinde olabilirsiniz. Spiritüel konular, ibadet ve inançlar, ruhsal çalışmalar duygusal destekler sağlayabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum