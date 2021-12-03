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Biden'dan Putin yorumu: Korkulanı yapmaması için çalışıyorum

03.12.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde gerilim artarken ABD Başkanı Joe Biden, gerilime dair bir değerlendirmede bulundu. Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini belirtti.

Biden'dan Putin yorumu: Korkulanı yapmaması için çalışıyorum

Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

"İNSANLARIN YAPMASINDAN KORKTUĞU ŞEYİ YAPMASINI MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZORLAŞTIRMAK İÇİN"

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin Joe Biden
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