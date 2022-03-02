Savaşı sosyal medyaya taşıdılar! ABD'li ve Rus diplomatlar tartıştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yapılan oylamada Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını kınayan karar tasarısı 5’e karşı 141 oyla kabul edilirken, alınan karar Genel Kurul’da ayakta alkışlandı. BM'nin kararı sonrası ABD'li ve Rus diplomatlar sosyal medyada tartıştı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu’nda Rusya'nın kınanması kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise kararın "Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini körüklediğini" savundu.

ABD'Lİ DİPLOMAT: GURUR DUYUYORUM

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylamadan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna ve BM Şartı’nın savunulmasında bugün tarihi, ezici oylamaya tanık olmaktan gurur duyuyorum.” ifadesini kullandı.

Greenfield, oylamada evet diyen 141 ülkenin Ukrayna’nın yanında durarak Rusya’yı savaştan sorumlu tuttuğunu vurguladı.

RUS DİPLOMAT: SUÇ DİRENİŞİNİ DAHA DA KÖRÜKLEYECEK

ABD Büyükelçisinin mesajına cevap veren Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise, BM Genel Kurulu'nda oylanan kararın Ukrayna’daki radikallerin suç direnişini daha da körüklemeyi amaçladığını öne sürdü.

Polyanskiy, Twitter hesabındaki cevabında, şunları kaydetti:

“ABD ve müttefiklerinin eşi görülmemiş inanılmaz baskısına rağmen, bir dizi büyük şehrin nüfusunu rehin alan Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini daha da körüklemeyi amaçlayan Genel Kurul kararını desteklememe cesaretini gösteren BM üyelerinin dörtte birine minnettarız.”

Kaynak: AA

