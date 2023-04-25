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Savaşta ölenleri anmak için twerk yaptı! Anzak Günü’ndeki dansına sosyal medyadan tepki yağdı

25.04.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avusturalyalı sosyal medya fenomeni Bianka Ismailovski, Anzak Günü’nü anmak için twerk yaptığı anları sosyal medyadan paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken kullanıcıların tepkisi de gecikmedi.

Savaşta ölenleri anmak için twerk yaptı! Anzak Günü’ndeki dansına sosyal medyadan tepki yağdı

Avustralya ve Yeni Zelanda adına savaşlara katılanları anmak için her yıl 25 Nisan’da ulusal gün ilan edilen Anzak Günü’ne bu kez Avustralyalı sosyal medya fenomeni Bianka Ismailovski twerk yaptığı anlarla damga vurdu. Avustralyalı fenomen twerk yaptığı anları paylaşarak tepkilerin odağına yerleşti.

“ONLARI UNUTMAYALIM”

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Avustralyalı fenomen isim sosyal medyadan yaptığı paylaşımına, “Bu sabahı terk yaparak geçirdim ama Anzak Günü olduğunu hatırladım. Onları unutmayalım” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyadan olumsuz yorum topladı.

ANZAK GÜNÜ NEDİR?

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Anzak Günü, Avustralya ve Yeni Zelanda ordularının I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu’na karşı yapılan Çanakkale Savaşı'nda verdiği kayıpları anma günüdür. 25 Nisan her yıl Anzak Günü olarak kutlanır ve Avustralya ve Yeni Zelanda'da milli bir tatildir. Anzak terimi, "Avustralya ve Yeni Zelandalı Yurtsever Kolordu" anlamına gelen "Australian and New Zealand Army Corps" ifadesinin kısaltılmış hali olarak kullanılmaktadır.

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