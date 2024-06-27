Savrulan İETT aracı 4 araca çarparak durabildi! Sürücü uyudu mu? İşte o anlar

İstanbul Kağıthane'de akılalmaz anlar! İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerları tarafından kaydedildi. 4 araçta da maddi zarar meydana geldi.

ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

İstanbul Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT sürücüsünün uyuduğu iddia edildi.

Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





