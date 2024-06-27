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  4. Savrulan İETT aracı 4 araca çarparak durabildi! Sürücü uyudu mu? İşte o anlar

Savrulan İETT aracı 4 araca çarparak durabildi! Sürücü uyudu mu? İşte o anlar

27.06.2024 10:26
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Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.06.2024 10:26
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İstanbul Kağıthane'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarparak anca durabildi. Araçların hepsinde maddi hasar meydana gelirken sürücünün uyuduğu iddia edildi. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de akılalmaz anlar! İETT otobüsü park halindeki 4 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerları tarafından kaydedildi. 4 araçta da maddi zarar meydana geldi.

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ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ

İstanbul Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde dün Eyüpsultan Alibeyköy-Şişli seferini yapan 50C hat numaralı İETT otobüsünün şoförü N.E, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT sürücüsünün uyuduğu iddia edildi.

Savrulan otobüs, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı.

Araçlarda hasara neden olan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane İETT kaza
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