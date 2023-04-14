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Savunma sanayiindeki gelişmeler Yunan gazetecinin tadını kaçırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: Skandal tehdit!

14.04.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin özellikle savunma sanayiinde attığı adımlardan rahatsızlık duyan Yunan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alıp küstah tehditler yağdırdı. Erdoğan'ı seçimi kazanmasına ilişkin konuşan Yunan gazetecinin "Türkiye sahip olduklarından geri adım atmıyor" deyip sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

Savunma sanayiindeki gelişmeler Yunan gazetecinin tadını kaçırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı: Skandal tehdit!

Komşu Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak savunma sanayiine ilişkin değerlendirmeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözleriyle Yunan gazeteci alçakça tehditlerde bulundu.

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"KOMŞU HAKİMİYET SAĞLAMAK İSTİYOR"

3 farklı tersanede gemilerin 36 ay sonra aynı anda teslim edileceğini belirten gazeteci, "Türkiye sahip olduklarından geri adım atmıyor. Komşu Doğu Akdeniz'de hakimiyet sağlamak istiyor. Bu mesaj sadece bize değil, aynı zamanda İsrail ve Mısır'a da veriliyor" diye konuştu.

"TATSIZ SÜRPRİZLER DOĞURABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanma olasılığına değinen gazeteci "Erdoğan'ın önümüzdeki 10 yıl yönetimde kalması tatsız sürprizler doğurabilir, dolayısıyla Erdoğan rejimi devam ederse seçimlerin hemen ardından vurulmalı. Gerçekçi konuşuyoruz. Empati vesaire yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan

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