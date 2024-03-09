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  4. Saymaz'dan 'Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği istedi' iddiasına yanıt! Can Atalay detayı dikkat çekti: Randevu vermedi

Saymaz'dan 'Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği istedi' iddiasına yanıt! Can Atalay detayı dikkat çekti: Randevu vermedi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.03.2024 12:08
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Gazeteci Tolgahan Erdoğan, İsmail Saymaz'ın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vekillik istediğini ve bu talebin reddedildiğini iddia etti. Saymaz, kendi hakkındaki iddiaları net bir şekilde yalanlayarak, Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay'ın vekilliği için bir kez randevu talep ettiğini Kılıçdaroğlu'nun da randevu vermediğini belirtti.

Saymaz'dan 'Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği istedi' iddiasına yanıt! Can Atalay detayı dikkat çekti: Randevu vermedi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan ve daha sonra başkanlık koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili haberler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'ndan vekillik istediğini ancak bu talebin reddedildiği iddia edildi. Saymaz kendiyle ilgili iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı.

"SU BİLE İSTEMEDİM"

Gazeteci Tolgahan Erdoğan katıldığı bir TV programında İsmail Saymaz'ın CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan milletvekilliği istediğini iddia etti. Erdoğan ayrıca, "Milletvekili yapsaydı bugün kendisine bu öfkeyi gösterebilir miydi?" ifadelerini kullandı.

Saymaz bu iddiayı sosyal medya hesabından net bir şekilde yalanlayarak, "Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim. Ancak… Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ilettim. Kılıçdaroğlu, randevu vermedi.
Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu." yanıtı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz
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