Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığı olayında yeni gelişme! Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: 'Bir kere yüz yüze görüştüm'

Kısa vadede yüksek kar vaat etti, spor ve iş dünyasını peşine taktı. 40'tan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdı. Fon dolandırıcılığı davasının sanığı Seçil Erzan'ın ilk duruşmadaki savunması ortaya çıktı. Erzan savunmasında 'Dolandırıldım, borçlu duruma düşen benim' dedi. Öte yandan Emre Belözoğlu da sessizliğini bozdu.

SEÇİL ERZAN'IN İLK DURUŞMADAKİ SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

20 Kasım'da görülen davanın ilk duruşması 174 sayfalık tutanak haline getirildi. Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, kaleme aldığı savunmasında Seçil Erzan'ın savunmasına yer verdi. Erzan 2011 yılında bir yakını tarafından verilen parayı borsada batırdığını sonra toparlandığını ve 2021'e kadar borcunun olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı: 'Yakınlarınız para verdi. Siz değerlendiriyor muydunuz parayı?'

Erzan: 'Evet, değerlendiriyorum, o yakınlarım şimdi diyor ki 'Bilgimiz dışında para çekti.' Öyle bir şey yok. Herkes kendi rızasıyla...'

Savcı duruşmada 'Size ilk kim geldi' diye sordu. Erzan soruya kaçamak yanıt verdi. Mahkeme başkanı 'Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi' diye sorunca Erzan 'Herkes sözüne güveniyordu' diye yanıtladı. Ancak Erzan net bir cevap vermedi.

Mahkeme başkanı: 'Terim'i tanıyor musun?'

Erzan: 'Tanıyorum'

Mahkeme başkanı: 'Oldu mu aranızda para alışverişi?'

Erzan: 'Evet'

Mahkeme Başkanı: 'Borcunuz var mı?'

Erzan: 'Asla yok'

"ASIL MAĞDUR BENİM"

Erzan asıl mağdur kendisinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ben dolandırıldım. Borçlu duruma düşen benim. İnsanlar mal mülk sahibi oldular. Tabii ki zararda olan, anaparasının bir kısmını ya da tamamını alamamış kişiler var. Evet haklılar. O zaman bu çarkın suçlusu kim? Yani Ali'nin parasını Veli benden zorla gelip aldıysa..."

EMRE BELÖZOĞLU İLK KEZ KONUŞTU: 'ERZAN İLE BİR KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM'

Sözcü'nün haberine göre Emre Belözoğlu ise fon dolandırıcılığı skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu. Belözoğlu, Seçil Erzan ile sadece bir kez fon sürecinde görüştüğünü dile getirdi. Dolandırıldığını anlayınca hukuki yollara başvurduğunu ifade etti.

Belözoğlu şunları aktardı:

"Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda bize vaat edilen tarih gelmeden dahi biz şikayetlerimizi savcılığa yaptık. Yatırım sürecinde ben kendisiyle bir yüz yüze kez görüştüm, telefonda 3-4 kez görüşmüştüm. Kendisi bu yatırımı yapmadan önce tanıdığım birisi değildi. 10 gün içinde gelişmeler oldu. 10-15 gün sonra biz şikayetlerimizi... Bir aylık bir süreç var."







