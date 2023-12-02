Seçil Erzan'ın o görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu! 'Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde'

Banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili, Erzan verdiği ifadede tehdit edildiğini söylemişti. Erzan'ın tehdit altında çekildiği öne sürülen videonun detayları ortaya çıktı. Mojitaba Hakani tarafından çekilen video ile ilgili avukatı açıklama yaptı. Avukat Sabih Sorucu, yaptığı açıklamada videonun 7 Nisan 2023 tarihinde Çorlu'da çekildiği ve videonun tehdit altında değil Seçil Erzan'ın evinin önünde çekildiğini söyledi.

"SEÇİL'İN KENDİ RIZASI İLE ÇEKİLEN BİR VİDEO"

Mojitaba Hakani'nin avukatı Sabih Sorucu, "Yayınlanan bir haberle birlikte bütün medya kanallarında müvekkilin sanki zorla Seçil'i kaldırıp, götürmüş ve ona video çektirmiş gibi bir izlenim oluşturuldu. Yayına konu videoyu müvekkil kendi çekmiştir doğru. 7 Nisan 2023 tarihinde Seçil'in evinin önünde çekilen bir video. Seçil'in kendi rızası ile çekilen bir video. Orada Seçil'in oturmuş olduğu site yeni imar edilen bloklar ve yan tarafı açık alan, orada kapının önünde çekilen video sanki ormanlık alanda yada boş bir arazide çekilmiş gibi lanse edilmiş. Bu doğru değil. O videoyu müvekkilin Mali şubede müşteki şüpheli olarak ifadesinin alındığı sırada biz görevlilere kendimiz teslim ettik. Bizim müvekkilimizin dijital materyallerine el konulmamıştı. Herhangi bir şey yoktu. Biz kendi istediğimizle verdik. İfademizi verirken. Herkes parasını kaptırmıştı. Müvekkilde parasını kaptırdı ama parasını kaptırmakla kalmayıp, bir de senet imzalatmıştı. Nasıl Seçil herkese güven sağlayarak para toplamış ise müvekkilden de güven sağlayıp para aldı. Bir de Süleyman Arslan'dan para alabilmek için onun güvenini kazabilmek için müvekkili aracı kılmış ve kullanmıştır" dedi.

"ÇARESİZ, AĞLAMAKLI, İNTİHAR DÜŞÜCESİ İÇİNDE"

Avukat Sorucu, "Bu nedenle müvekkil Seçil'in görevden alınmasından sonra, o gün ortadan kaybolduğu günden sonra, herkes parasını kaptırmış ama müvekkilde hem parasını kaptırmış hem de borç batağı içine girmiş olması sebebiyle, yakınlarından Seçil'in Çorlu'ya gittiği haberini alıyor. Müvekkilde Çorlu'ya giderek kendisiyle konuşuyor. Hatta Seçil kendisi gelip arabaya biniyor. Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde berbat bir durumda. O esnada müvekkil soruyor neden böyle yaptın diye. Ne oldu? Biz ne olacağız? Şeklinde konuşma esnasında bari bu borç bakımından Süleyman Arslan icra takibi yaparsa buna karşın elimizde bir şey olsun diye video çekmiş. Orada Seçil'in yazı yazacak, imza atacak hali de bulunmadığı için video çekildi. Yoksa herhangi bir şekilde baskı uygulandığı yada tenha bir alana götürüldüğü iddiası doğru değil. O video bir yerden çıkmış değil. O video bizim tarafımızdan mali şubeye teslim edilmiş bir video" diye konuştu.

BANKA İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Müvekkilinin toplamda 290 bin dolar para verdiğini söyleyen Avukat Sorucu, "200 bin dolar vermiş. Bir de amcası var yurtdışında 85-90 bin dolarda amcasının parasını vermiş. Seçil 10 Milyon lira para almış nakit olarak. Bana göre banka yönetiminin bilgisi var. Çünkü dosyaya yansıdığı kadarıyla ve müvekkilin anlattığından biliyorum. Süleyman Aslan bankadan 10 milyon lira parayı çekiyor. Bu parayı çektikten sonra gene Seçil'e teslim ediyor. Seçil'de onu başka yere götürüyor. 10 milyonu çekip. Seçil'e vereceği zaman Süleyman Aslan'da güven yaratmak için Aslan'a bir bono veriyor. Bono verirken Moji'de orada. Müvekkilinde imzasını alıyor. 'Bak İranlı iş adamı var. O da imzalıyor merak etme sorun yok' şeklinde güvence oluşturarak parayı alıyor. Şimdi ben şunu soruyorum herkese, bugün bankadan 100 bin lira para çekmeye gidin, çekemezsiniz. Bugün git yarın gel derler. Bir günde 10 milyon lira para çekilip başka hesaplara giriyorsa banka yönetiminin, yetkililerinin bundan haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı diyoruz" dedi.

Kaynak: DHA





