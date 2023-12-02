HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Seçil Erzan'ın o görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu! 'Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde'

Seçil Erzan'ın o görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu! 'Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde'

02.12.2023 11:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu dolandırıcılık olayında Seçil Erzan'ın 'Moci' dediği Mojitaba Hakani tarafından boş bir araziye götürülüp tehdit altında çekildiği öne sürülen video ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Hakani'nin Erzan'ı zorla götürmediği, rızası olduğu ifade edilirken, Hakani'nin avukatı konuyla ilgili "Hatta Seçil kendisi gelip arabaya biniyor. Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde berbat bir durumda" dedi.

Seçil Erzan'ın o görüntüleriyle ilgili ilk kez konuştu! 'Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde'

Banka müdürü Seçil Erzan'ın tutuklandığı dolandırıcılık olayıyla ilgili, Erzan verdiği ifadede tehdit edildiğini söylemişti. Erzan'ın tehdit altında çekildiği öne sürülen videonun detayları ortaya çıktı. Mojitaba Hakani tarafından çekilen video ile ilgili avukatı açıklama yaptı. Avukat Sabih Sorucu, yaptığı açıklamada videonun 7 Nisan 2023 tarihinde Çorlu'da çekildiği ve videonun tehdit altında değil Seçil Erzan'ın evinin önünde çekildiğini söyledi.

AW088678_02 - Kopya

"SEÇİL'İN KENDİ RIZASI İLE ÇEKİLEN BİR VİDEO"

Mojitaba Hakani'nin avukatı Sabih Sorucu, "Yayınlanan bir haberle birlikte bütün medya kanallarında müvekkilin sanki zorla Seçil'i kaldırıp, götürmüş ve ona video çektirmiş gibi bir izlenim oluşturuldu. Yayına konu videoyu müvekkil kendi çekmiştir doğru. 7 Nisan 2023 tarihinde Seçil'in evinin önünde çekilen bir video. Seçil'in kendi rızası ile çekilen bir video. Orada Seçil'in oturmuş olduğu site yeni imar edilen bloklar ve yan tarafı açık alan, orada kapının önünde çekilen video sanki ormanlık alanda yada boş bir arazide çekilmiş gibi lanse edilmiş. Bu doğru değil. O videoyu müvekkilin Mali şubede müşteki şüpheli olarak ifadesinin alındığı sırada biz görevlilere kendimiz teslim ettik. Bizim müvekkilimizin dijital materyallerine el konulmamıştı. Herhangi bir şey yoktu. Biz kendi istediğimizle verdik. İfademizi verirken. Herkes parasını kaptırmıştı. Müvekkilde parasını kaptırdı ama parasını kaptırmakla kalmayıp, bir de senet imzalatmıştı. Nasıl Seçil herkese güven sağlayarak para toplamış ise müvekkilden de güven sağlayıp para aldı. Bir de Süleyman Arslan'dan para alabilmek için onun güvenini kazabilmek için müvekkili aracı kılmış ve kullanmıştır" dedi.

secil-erzanin-baski-altinda-cekildigi-iddia-edilen-videonun-detaylarini-avukat-sabih-sorucu-anlatti_5891_dhaphoto7

"ÇARESİZ, AĞLAMAKLI, İNTİHAR DÜŞÜCESİ İÇİNDE"

Avukat Sorucu, "Bu nedenle müvekkil Seçil'in görevden alınmasından sonra, o gün ortadan kaybolduğu günden sonra, herkes parasını kaptırmış ama müvekkilde hem parasını kaptırmış hem de borç batağı içine girmiş olması sebebiyle, yakınlarından Seçil'in Çorlu'ya gittiği haberini alıyor. Müvekkilde Çorlu'ya giderek kendisiyle konuşuyor. Hatta Seçil kendisi gelip arabaya biniyor. Çaresiz, ağlamaklı, intihar düşüncesi içinde berbat bir durumda. O esnada müvekkil soruyor neden böyle yaptın diye. Ne oldu? Biz ne olacağız? Şeklinde konuşma esnasında bari bu borç bakımından Süleyman Arslan icra takibi yaparsa buna karşın elimizde bir şey olsun diye video çekmiş. Orada Seçil'in yazı yazacak, imza atacak hali de bulunmadığı için video çekildi. Yoksa herhangi bir şekilde baskı uygulandığı yada tenha bir alana götürüldüğü iddiası doğru değil. O video bir yerden çıkmış değil. O video bizim tarafımızdan mali şubeye teslim edilmiş bir video" diye konuştu.

secil-erzanin-baski-altinda-cekildigi-iddia-edilen-videonun-detaylarini-avukat-sabih-sorucu-anlatti_5891_dhaphoto6

BANKA İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

Müvekkilinin toplamda 290 bin dolar para verdiğini söyleyen Avukat Sorucu, "200 bin dolar vermiş. Bir de amcası var yurtdışında 85-90 bin dolarda amcasının parasını vermiş. Seçil 10 Milyon lira para almış nakit olarak. Bana göre banka yönetiminin bilgisi var. Çünkü dosyaya yansıdığı kadarıyla ve müvekkilin anlattığından biliyorum. Süleyman Aslan bankadan 10 milyon lira parayı çekiyor. Bu parayı çektikten sonra gene Seçil'e teslim ediyor. Seçil'de onu başka yere götürüyor. 10 milyonu çekip. Seçil'e vereceği zaman Süleyman Aslan'da güven yaratmak için Aslan'a bir bono veriyor. Bono verirken Moji'de orada. Müvekkilinde imzasını alıyor. 'Bak İranlı iş adamı var. O da imzalıyor merak etme sorun yok' şeklinde güvence oluşturarak parayı alıyor. Şimdi ben şunu soruyorum herkese, bugün bankadan 100 bin lira para çekmeye gidin, çekemezsiniz. Bugün git yarın gel derler. Bir günde 10 milyon lira para çekilip başka hesaplara giriyorsa banka yönetiminin, yetkililerinin bundan haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı diyoruz" dedi.

Seçil Erzan olayında yeni hamle! Ve o iş insanı da harekete geçti Seçil Erzan olayında yeni hamle! Ve o iş insanı da harekete geçti
'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar 'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

Kaynak: DHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladıSON DAKİKA | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeniden aday olduğunu açıkladı
Yer: Bursa! Şaşırtan görüntü: Anbean kaydedildiYer: Bursa! Şaşırtan görüntü: Anbean kaydedildi
MSB 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduMSB 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
En Çok Okunan Haberler
Konut satışında yeni dönemin detayları! Tedbirler arttırılıyor: Şartlar tümden değişecek

Konut satışında yeni dönemin detayları! Tedbirler arttırılıyor: Şartlar tümden değişecek

Seçil Erzan olayında yeni hamle! Ve o iş insanı da harekete geçti

Seçil Erzan olayında yeni hamle! Ve o iş insanı da harekete geçti

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Maç bitti, Volkan Demirel çılgına döndü!

Tekel bayisi cinayetinde flaş gelişme!

Tekel bayisi cinayetinde flaş gelişme!

Atatürk'ün 108 yıl önceki emri deşifre edildi! 'Gerekirse tamamen..'

Atatürk'ün 108 yıl önceki emri deşifre edildi! 'Gerekirse tamamen..'

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

'Arda Turan' kredisi! Banka da şüphelenmiş, 3 saatte dudak uçuklatan miktar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Evden kaçan 14 yaşındaki kızla ilişkilerini savundu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

Şaşırtan vaka! İçinden canlı sinek çıktı

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

İlk randevusunu anlattı! "İlk buluşmaya anne ve babasını getirdi"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.