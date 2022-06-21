Seçim anketlerinde son durum! ORC Araştırma Genel Müdürü'nden çok konuşulacak açıklama: Yüzde 20'ye yakın oy kaybı var

2023 seçimleri öncesinde anket şirketleri yaptıkları araştırmaları yayınlamaya devam ederken, ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet S. Pösteki'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Ankara Masası Gündem Özel'de soruları yanıtlayan Pösteki, ekonomi kaynaklı iktidardan kaçan çok sayıda seçmen grubu olduğunu söyledi.

"EKONOMİDEN DOLAYI İKTİDARDAN KAÇAN BİR SEÇMEN GRUBU VAR"

Ekonomik konuda seçmenin muhalefete güven duymaya başladığını belirten Pösteki "Bu da AK Parti'nin daha da erimesine neden olacaktır" dedi.

Pösteki ,"Ekonomi ile alakalı bir güvensizlik var. İktidara ve muhalefete karşı. Muhalefet bu konu ile alakalı her ne kadar çalışmalar yapıyor gibi görünse de, bunu tam olarak insanlara anlatamıyorlar. Bu güvensizliğe yol açıyor. Ekonomiden dolayı iktidardan kaçan bir seçmen grubu var mı diye sorarsanız bu oldukça fazla. Ekonomik konuda muhalefete güven duyarsa insanlar ki seçmenler oraya eğilim göstermeye başladılar ve devam edecektir. Bu da AK Parti'nin daha da erimesine neden olacaktır diye görülüyor sahada. " ifadelerini kullandı.

"SEÇMENİN TEK DERDİ EKONOMİ DEĞİL"

Seçmenin tek meselesinin ekonomi olmadığını söyleyen Pösteki, "Bir kaç tane ana unsuru var. Ekonomi, adalet, özgürlük endişesi, eğitim, yargı gibi bir sürü mesele var. " dedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN 4 YILDA YÜZDE 20'YE YAKIN OY KAYBI VAR

Cumhur İttifakının 2018'den bu yana yüzde 20'ye yakın oy kaybının olduğunu vurgulayan Pösteki, Millet İttifakı'nın oylarında artış olduğunu söyledi.

Pösteki sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaptığımız çalışmalarda her zaman vatandaşa çözüme kavuşmasını istediğiniz başlıca problemler nelerdir diye soruyoruz. Açık ara ekonomi önce çıkıyor. İktidar ekonomik anlamada düzetmeler yapabilir. Bu iktidarın oy kaybını biraz olsun hafifletebilir. Ama iktidarın tüm oy kaybını kapatacak bir durum değil. Cumhur İttifakı'nın 2018'den bu yana yüzde 20'ye yakın bir oy kaybı olduğunu saptıyoruz.

"MİLLET İTTİFAKI 10 PUANIN ÜZERİNDE ARTIRDI"

Sadece bizim verilerimizle değil bir çok kurumsal araştırma şirketinin verilerinde bu şekilde. Aynı şekilde Millet İttifakı'nın 10 puan üzerinde İYİ Parti, CHP'yi kastediyorum. 10 puandan fazla oylarını arttığını görüyoruz."



