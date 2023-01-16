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Seçim çalışmaları hızlandı! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık brifingi: Kampanya böyle olmalı

16.01.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye seçim yılına girdi. Partiler çalışmalarını hızlandırırken gözler altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına çevrildi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir otelde görüştükleri belirtildi. Görüşmenin detaylarında ise adaylık kampnayası yer alıyor. İşte detaylar...

Seçim çalışmaları hızlandı! İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık brifingi: Kampanya böyle olmalı

2023'e girilmesiyle beraber Türkiye için kritik süreç başladı. Tarihin en önemli seçimlerinden birinin yapılmasına aylar kaldı. Henüz seçim tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Hükümet kanadının açıklamalarına göre seçimlerin en erken 9 Nisan en geç 18 Haziran'da yapılması bekleniyor. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı.

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Aylardır süren tartışma yeni yıla da taşındı. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz netleşmedi. Öne çıkan isimler arasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor.

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GÖZLERDEN UZAK, OTELDE BİR ARAYA GELDİLER

Partiler yavaş yavaş seçim kampanyalarını duyurmaya başladı. CHP'nin ise nasıl bir kampanya yürüteceği merak konusu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözlerden uzak bir otelde yaptıkları toplantıda kampanya sürecini ele aldı.

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İMAMOĞLU'NDAN BRİFİNG

6 Ocak'ta bir araya gelen CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle bir toplantı düzenlendi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın Başkanı Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, 'seçim kampanyası makinesi' adı verilen, İstanbul'da son yerel seçimdeki kampanya modelini toplantıda CHP’lilere anlattı. Gerçekleştirilen ikinci toplantıya CHP lideri Kılıçdaroğlu da katıldı. Sunumu bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu'nun konuşmasında, "Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı" dediği belirtildi. Söz konusu modelde Ar-Ge'den siyasal iletişime, saha organizasyonundan maliyeye, hukuktan seçim sürecine kadar birçok konu ele alındı. Tanıtılan adaylık modeli için en az 150 kişinin çalışması gerektiği vurgulandı.


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