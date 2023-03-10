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  4. Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor! Ümit Özdağ yarın resmen açıklayacak, 5 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı ise....

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor! Ümit Özdağ yarın resmen açıklayacak, 5 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı ise....

10.03.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni ittifak resmen açıklanıyor. Seçimlere 2 ay gibi bir süre kala Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 5 partiden oluşan 'Ata İttifakı'nı yarın duyuracaklarını açıkladı. Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan ittifakın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ise merak konusu oldu.

Seçimlere iki ay kala Ata İttifakı geliyor! Ümit Özdağ yarın resmen açıklayacak, 5 partinin ortak cumhurbaşkanı adayı ise....

Son dakika: Seçimlere 2 ay kala yeni bir ittifak geliyor. Daha önce Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de temaslar halinde olduğu ancak geçtiğimiz hafta yol ayrımına gittiği 'Ata İttifakı' resmen duyurulacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yarın saat 14.00'te parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek ittifakı açıklayacağı öğrenildi.

ATA İTTİFAKI'NDA HANGİ PARTİLER VAR?

Özdağ'ın toplantıda Zafer Partisi ile birlikte Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşan 'Ata İttifakı'nı kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.

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CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

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(DHA)

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