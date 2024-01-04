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Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti! YSK kararı Resmi Gazete'de

04.01.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ederken seçmen listeleri de bu sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktı. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek. Öte yandan yerel seçime girecek partilerin yer aldığı YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti! YSK kararı Resmi Gazete'de

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.

17 OCAK'A KADAR ASKIDA KALACAK

4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir.

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İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.

SEÇİME GİRECEK PARTİLERİN LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere 35 siyasi partinin katılabileceğini duyurmasının ardından söz konusu karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre 31 Mart'ta ki seçimlere katılacak partiler şöyle;

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İyi Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

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resmi gazete YSK Yerel seçim seçmen listesi
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