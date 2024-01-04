Seçmen listeleri askıya çıktı, seçime girecek partiler kesinleşti! YSK kararı Resmi Gazete'de

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanmaya hazırlanırken; seçmen listeleri de bugün saat 08.00 itibariyle askıya çıktı.
4-17 Ocak tarihleri arasında askıda kalacak listelerde, oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak, geçerli yerleşim yeri adresine sahip vatandaşlara, ait bilgiler yer alıyor. Askıya çıkan seçmen listelerini muhtarlıklardan veya YSK’nın internet adresinden kontrol edebilir.
İtirazlar, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne yapılacak. Düzeltme işlemi sonrasında, vatandaşlar dilerlerse İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurabilecekleri gibi İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla da İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na belgelerini iletilebilecekler.
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere 35 siyasi partinin katılabileceğini duyurmasının ardından söz konusu karar da bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yayımlanan karara göre 31 Mart'ta ki seçimlere katılacak partiler şöyle;
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi