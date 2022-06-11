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Sedef hastalarına müjde! Tedavisi yok zannetmeyin

11.06.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef hastalığı sık karşılaşılan cilt hastalıkları arasında yer alıyor. Sedef hastaları bu hastalığın tedavisini olmadığını düşünerek kaygılanıyor. Ancak sedef hastalığının tedavisi artık var. Geliştirilen tedavi yöntemleri sedef hastalarına umut ışığı oldu. Cilt sağlığı ve kalp, eklem sağlığı için hastaların tedavi olması gerekiyor.

Sedef hastalarına müjde! Tedavisi yok zannetmeyin

Sedef hastalığı cilt hücrelerinin normalden daha hızlı çoğalmasına neden olan cilt hastalığıdır. Sedef hastalığında ciltte beyaz ve kırmızı lekeler görülmektedir. Vücudun birçok yerinde oluşan sedef hastalığı daha çok kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülmektedir. Sedef hastası olan kişiler bu hastalığın tedavisinin olmadığını düşünmektedir. Ancak son çıkan yöntemler ile sedef hastalığının tedavisi artık var. Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Özellikle sedef hastalığının tedavisinin olduğunu bilmeleri, hastalığın tedavisinin var olduğunu bilmelerinin yanı sıra çok da gelişmiş ömür boyu sürdürülebilir tedavilere ulaşmanın artık mümkün olduğunu paylaşmak isteriz.” dedi.

SEDEF HASTALIĞI KALP VE EKLEM SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

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Sedef hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna değinen Prof. Dr. Müge Güler Özden, “Sedef hastalığı bazen tedavisinin olmadığı zannedilen bir hastalık. Hastalar, ‘sedef hastalığının tedavisi yok’ ya da ‘bu hastalığı yaşamak zorundasın’ gibi sözleri duyduğunda tıptan veya doktorundan tedavi alamayacağı kanısına kapılıp çeşitli paramedikal tedavilere başvurabiliyor. Biz hastaların çok iyi bilmesini istiyoruz ki artık sedef hastalığının tedavisi var. Üstelik bu tedavi yöntemleri çok gelişti. Sedef hastaları mutlaka doktorlarına danışmalılar ve bu hastalıkla yaşamak zorunda olmadıklarını bilmelerini isterim. Kaldı ki sedef ciltte görülen bölgeleri etkileyen bir hastalık olmamasının yanı sıra kalp ve eklem sağlığını etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle tedavi olmanın önemi çok büyüktür” diye konuştu.

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sedef hastalığı
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