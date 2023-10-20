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Sefer görev emri ne demek, kimlere çıkar? Sefer görev (seferberlik) emri çıktığında ne yapılır?

20.10.2023 17:02 | Son Güncelleme:
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Sefer görev emrinin çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Son günlerde İsrail ile Filistin arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve sivil kayıpların yaşanması Türkiye'nin birçok bölgesinde protesto edildi. Bu gelişmenin ardından seferberlik emri çıktı mı sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Peki, Sefer görev emri ne demek, kimlere çıkar? Sefer görev (seferberlik) emri çıktığında ne yapılır?

Sefer görev emri ne demek, kimlere çıkar? Sefer görev (seferberlik) emri çıktığında ne yapılır?

Seferberlik emrinin kimlere çıktığı merak ediliyor. İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların ardından ülkemizde bir kesim Türk askerlerinin Gazze'ye gitmesini talep ederken, diğer kesimler ise bu tür bir müdahalenin risklerine dikkat çekiyor. Peki, sefer görevi emri çıkar mı, ne zaman çıkar?

SEFER GÖREV EMRİ NE DEMEK, KİMLERE ÇIKAR?

Seferberlik emri, Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabilmektedir.

asker

SEFERBERLİK EMRİ ÇIKTIĞINDA NE YAPILIR?

Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik duyurusunda, duyuru saatinden başlayarak 6 saat içinde yola çıkmak, köy ve mahallelerinin askerlik şubesi merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en yakın askerlik şubesinde veya sefer görevi aldığı birlikte bulunmak zorundadır.

Bedelli askerlik hakkında tüm detaylar

Sefer görev emri çıkarılan yedek subayların kimlikleri Kuvvet Komutanlıklarına, erbaş ve erlerin kimlikleri de Millî Savunma Bakanlığı veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları aracılığı ile askerlik daire başkanlıklarına bildirilir.

SEFER GÖREV EMRİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail sefer görev emri

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