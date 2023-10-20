Sefer görev emri ne demek, kimlere çıkar? Sefer görev (seferberlik) emri çıktığında ne yapılır?

Seferberlik emrinin kimlere çıktığı merak ediliyor. İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmaların ardından ülkemizde bir kesim Türk askerlerinin Gazze'ye gitmesini talep ederken, diğer kesimler ise bu tür bir müdahalenin risklerine dikkat çekiyor. Peki, sefer görevi emri çıkar mı, ne zaman çıkar?

SEFER GÖREV EMRİ NE DEMEK, KİMLERE ÇIKAR?

Seferberlik emri, Personel Sefer Görev Emri, Muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içerisindeki personele Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere verilen emri nitelemektedir. Sefer görev emri tebliği, yalnızca personellere değil, askerliğini yapmış erlere de çıkabilmektedir.

SEFERBERLİK EMRİ ÇIKTIĞINDA NE YAPILIR?

Sefer görevi alan yükümlüler; seferberlik duyurusunda, duyuru saatinden başlayarak 6 saat içinde yola çıkmak, köy ve mahallelerinin askerlik şubesi merkezlerine olan uzaklıklarına göre, en yakın askerlik şubesinde veya sefer görevi aldığı birlikte bulunmak zorundadır.

Sefer görev emri çıkarılan yedek subayların kimlikleri Kuvvet Komutanlıklarına, erbaş ve erlerin kimlikleri de Millî Savunma Bakanlığı veya ilgili Kuvvet Komutanlıkları aracılığı ile askerlik daire başkanlıklarına bildirilir.







