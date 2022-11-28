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  4. Şehidin ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı "Hep seni sevdim"

Şehidin ortaya çıkan videosu yürekleri dağladı "Hep seni sevdim"

28.11.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye’nin yüreğini yakan bir acı haber gelmiş ve Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit düşmüştü. Şehit Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı. İzleyenlerin gözyaşlarını tutamadığı videoda şehidin “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem” sözleri yer aldı.

MSB acı haberi duyurmuş ve Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit şehit olmuştu. Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu öğrenilmişti.

"HEP SENİ SEVDİM"

PKK’ya yönelik devam eden Pençe Kılıç Operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada ağır yaralanarak şehit düşen ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde görev yapan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ortaya çıkan videosu izleyen herkesin yüreğini yaktı.

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Şehit Yiğit’ten geriye Anneler Günü’nde annesi için hazırladığı video kaldı. Videoda annesine seslenen şehidin, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem en büyük anne sensin” ifadeleri yer aldı. (İHA)

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şehit Piyade Pençe Kilit Operasyonu

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