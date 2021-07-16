Son Dakika: 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

16 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 119 bin 95 aşı uygulandı.

"BALIKESİR BAYRAMI BAYRAM GİBİ KUTLAMAYI HAK ETTİ"

Güncel tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." ifadelerini kullandı.

Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/L8Ln88L9cn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2021

16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (15 Temmuz) koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 7 bin 304 olarak açıklanmıştı.





