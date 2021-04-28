Şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ve ALO 199'dan nasıl izin alınır

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

Doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, bulunduğu kente son 5 gün içinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), kendisi ya da eşinin, vefat eden birinci derece yakınının veya kardeşinin cenazesine katılmak için ya da cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan ve diğer merkezi sınavlara katılacak adaylar ve refakatçileri, askerlik hizmetini bitirerek yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel ya da kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilenler, belirtilen hâllerin varlığı durumunda toplu ulaşım araçlarıyla ya da İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden veya valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak şartıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri de fakat toplu ulaşım araçları (otobüs, uçak, gemi, tren) kullanılmak üzere mümkün olacaktır. İşi ile ilgili sebebini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

