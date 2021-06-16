Şehit annesini dolandırmak isterken şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı

Olay, Meydan Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar A. isimli kişi telefonla kendini polis olarak tanıtıp şehit annesi Sıdıka Atlı’nın FETÖ soruşturmasında adının karıştığını ve 50 bin TL vermesi halinde bunun temizleyeceğini söyledi.

ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNA VE TORUNUNA HABER VERDİ

Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.’ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı. Şüpheli Haydar H., içinde 50 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı. Yaşanan arbedede şüpheli Haydar H. yaralanırken, apartmanın bodrum katına kaçtı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine kimlik soran şehit annesi Sıdıka Atlı'nın oğlu A.A., kaçmaması için üzerine yattığı şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

Şehit Annesi Sıdıka Atlı, "Bir kişi beni telefonla arayıp, adımın FETÖ olayına karıştığını söyledi. Ben durumu oğluma anlattım. Daha sonra bu kişiyi eve çağırıp parayı verdik. Torunum ve oğlum bu kişiyi yakalayarak polise teslim etti. Çok korktum" dedi.