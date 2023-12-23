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Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

23.12.2023 22:44 | Son Güncelleme:
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Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Ailelere acılı haberler peş peşe ulaştı. Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın Elazığ’daki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit babası Mehmet Aslan’ın, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımı ise duygulandırdı.

Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın Elazığ’daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

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TÜRK BAYRAKLARINA DONATILDI

Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.

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ŞEHİT BABASININ PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan’ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

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