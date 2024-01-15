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Şehit haberleri sonrası provokatif paylaşımlar yapılmıştı! O hesap yöneticileri ve kullanıcılar bir bir tespit edildi

15.01.2024 08:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin 9 askerini şehit vermesinin ardından sosyal medyada Mehmetçik ve Pençe Kilit Harekat bölgesine yönelik provokatif paylaşımlar için harekete geçildi. Şüpheli hesap yöneticisi ve kullanıcıların peşine düşülürken 18'i yakalandı.

Şehit haberleri sonrası provokatif paylaşımlar yapılmıştı! O hesap yöneticileri ve kullanıcılar bir bir tespit edildi

Şehit haberlerinin ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan hesap yöneticileri ve kullanıcılar birer birer tespit edilip haklarında işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize ve Pençe Kilit Harekât bölgesine yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 170 hesap yönetici ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi.

133 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığ ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 18’i yakalandı. 19’u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
şehit sosyal medya
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