HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Şehit Hakan Telli' operasyonu kamerada! Anucur çetesine büyük darbe: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

'Şehit Hakan Telli' operasyonu kamerada! Anucur çetesine büyük darbe: Uzi, balistik yelek, kar maskeleri bulundu

22.06.2024 10:46
Önerilen Videolar
Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın"

Şehidin vasiyeti yürekleri dağladı: "Şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırın"

Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

Rize’de toprak kayması! O anlar kamerada

Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "İlişkide üçüncü kişiler yok''

Yabancı ve Türk erkeklerini kıyasladı! "Neden Türk bir erkekle olmuyorum?" sorusunun cevabını verdi... "İlişkide üçüncü kişiler yok''

İçerik devam ediyor
22.06.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de geçen yıl evlerine yapılan baskında polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden “Anucur” çetesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kameralara yansırken, evde yapılan aramada otomatik silah, balistik yelek, kar maskeleri ve uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi saat gece yarısı bir adrese baskın düzenlemişti. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olurken, memur A.Y.Ç. ise göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.

POLİS HAKAN TELLİ’Yİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Saldırganlardan Diyar Anucur (18) ise ölü olarak ele geçirilmişti. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar da gözaltına alınmıştı. Tüm bu yaşanan çatışma anları ve yaşananlar kameralara anbean yansımıştı. Yaşananların ardından devam eden günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden “Anucur” suç örgütüne operasyonlar düzenleyip çok sayıda şahsı yakalamıştı. Suç örgütüne yönelik soruşturmada 51 sanık hakkında 5'er yıldan 146'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

polıs

“ANUCUR” ÇETESİNE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

Çeteye yönelik çalışmalar devam ederken Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Hamidiye Mahallesi’nde iki adreste “Anucur” çete üyelerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Çalışmaların ardından belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Koçbaşı ile kapısını kırdıkları daireye giren polis ekipleri, şüpheli 3 şahsı etkisiz hale getirdi.

hgf

OTOMATİK SİLAH, BALİSTİK YELEK, KAR MASKELERİ VE UYUŞTURUCULAR

Ardından dairede arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, mutfak bölümündeki çekmecede “Uzi” diye tabir edilen otomatik silah ve mermilerini, 92 parça bonzai, 6 parça kokain, kırmızı reçete ile satılan haplar, hassas terazi, balistik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen 3 şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

fasfasf

ÇETE ÜYESİ 3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınarak adliyeye sevk edilen 2 suç kayıtlı Tuğcan U., 2 suç kaydı bulunan Doğanay D. ve Hazal G. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefeti” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daireye yapılan operasyon anları ise kameralara anbean yansıdı.

dfgd

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandıKaraköy’de turistlere fırçalı tuzak! Kameralara yakalandı
İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecekİstanbul'da taksilerde yeni dönem! Taksiciler memnun: Sürücü dışında kimse bilmeyecek
Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya geleceklerBir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler
Anahtar Kelimeler:
şehit polis operasyon
En Çok Okunan Haberler
Uyandığında cinsel organı yoktu: "Seni kadına dönüştürdüm, nikahı hazırladım"

Uyandığında cinsel organı yoktu: "Seni kadına dönüştürdüm, nikahı hazırladım"

Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

Bir şehri heyecanlandıran olay! Vatandaşlar keşfetti: Artık peribacasını görmeye buraya gelecekler

Kiraya 3 yeni düzenleme…

Kiraya 3 yeni düzenleme…

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Görüntüler kan dondurdu! Vahşice işkence edilip öldürüldü: Cesedi sokak ortasında böyle yakıldı!

Yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 yaralı

Yaylacılar arasında silahlı kavga: 28 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabıları

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Stanley kalitesiyle tanışma zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.