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  4. Şehit yürüyüşüne damga vuran görüntü: Ben o imansızları vurmaya hazırım!

Şehit yürüyüşüne damga vuran görüntü: Ben o imansızları vurmaya hazırım!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

İdlib'de şehit düşen Mehmetçik için yürüyüş düzenlenen Bayburt'ta Hülya isimli kadının söyledikleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Onlarca kişi tarafından izlenilerek paylaşılan görüntülerde, Hülya Hanım, Anadolu’da Nene Hatunların, Kara Fatmaların bitmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

Şehit yürüyüşüne damga vuran görüntü: Ben o imansızları vurmaya hazırım!

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısı sonrasında şehit düşen Mehmetçikler için tüm Türkiye kenetlendi. Bayburt’ta da dün öğlen saatlerinde şehitler için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişinin arasında olan Hülya isimli kadının söyledikleri ise sosyal medyada onlarca kişi tarafından paylaşıldı.

'BEN O İMANSIZLARI VURMAYA HAZIRIM'

Anadolu’da Nene Hatunların, Kara Fatmaların bitmeyeceğini Hülya hanım bir kez daha gösterdi. Düşmana korku salan konuşmasında Bayburtlu Hülya, “Bir şeyden korkmuyorum. Silah altında durulur mu? Ben Müslümanım yavrum, ben hazırım dinime imanıma o imansızları vurmaya. Oğullarım da hazır Allah’ın izniyle” dedi. Hülya isimli kadının sözleri sosyal medyada onlarca kişi tarafından izlenip paylaşıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İdlib şehit

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