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Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Lübnan'da en az 135 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı korkunç patlamaya neden olan amonyum nitratın sahibinin, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğunu açıklandı.

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Lübnan'da en az 135 insanın yaşamını yitirdiği ve 5 binden fazla insanın da yaralandığı korkunç patlamaya neden olan amonyum nitratın sahibinin, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğunu açıklandı.

Dünyanın gündemine oturan yıkıcı Beyrut patlamasının yankıları sürüyor. 135 kişinin hayatını kaybettiği, 5 binden fazla kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin de kayıp olduğu patlama, Lübnan'ın başkentinin büyük bir bölümünü yerle bir eden olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.korkunç patlamaya neden olan amonyum nitratın sahibinin, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Rus iş insanını Igor Grechushkin olduğunu açıklandı.

2014 YILINDA GEMİSİYLE BEYRUT'A GELDİ

Rus iş insanı Igor Grechushkin’in sahip olduğu ‘Rhosus’ gemisiyle 2014 yılında Beyrut’a geldiği ve burada 'nakliye için gerekli belge ve koşulların eksikliği nedeniyle' amonyum nitrata el konulduğu ifade edildi.

GÜNEY KIBRIS'TA YAŞIYOR

Rus iş insanının Eşi İrina Grechushkin ile Güney Kıbrıs’ta yaşadığı açıklandı. Yunan basını Rus iş insanıyla ilgili, Güney Kıbrıs yetkililerinin Beyrut'taki patlamaya bağlı olarak Igor Grechushkin’i aradığını aktardı. Rusya Denizciler Sendikası'nın (RPSM) Novorossisk Müfettişi Olga Ananina, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amonyum nitratı taşıyan Rhosus gemisinin kaptanının 2014’te gemi sahibinin gemiyi kaderine terk etmesinden sonra kendilerinden yardım talep ettiğini de söyledi.

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