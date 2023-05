"Seksten daha iyi" diyerek TikTok'ta viral oldu! Uzmanlar bu duşun risklerini paylaştı

Su faturasını düşünmeden duşta özgürce zaman geçirebilmek tüm kötü enerjilerden arınmamızı sağlayabiliyor. Ancak birçok kişi su faturaları nedeniyle aldığı duşu olabildiğince kısa tutmaya çalışıyor. TikTok'ta trend olan ve "seksten daha iyi" olduğu düşünülen bir duş yöntemini deneyen kişiler bu yöntemin terapi gibi olduğunu paylaştı.

Her şey duşu, birkaç saat duşta kalarak kişisel bakım, güzelleştirme ve hijyenle ilgili mümkün olan her küçük görevi yerine getirmeyi kapsıyor. Bu, tıraş olmak, saç yıkamak, bakım yapmak, saç maskeleri uygulamak, mutlu ve bakımlı olmanı sağlayacak her şeyi yapmak demek.

Sonuç olarak, bazı kişiler su faturası ödemiyor ve suyu israf etmiyor gibi duşta üç saat geçirdiklerini ve suyu dışarı akıttıklarını itiraf ettiler. Hatta bir sosyal medya fenomeni kocasına şunları söyledi: “Sıcak su ve Taylor Swift ile her şey duşu seksten daha iyidir. Üzgünüm." Ortaya atılan bu cesur bir iddiayı yanıtlayanlar genç kadına katıldıklarını paylaştı.

Bahsi geçen cesur iddianın ardındaki etkileyici isim olan Kourv Annon şöyle açıklıyor: "Saçlarımı yıkarım, bacaklarımı tıraş ederim, koltuk altlarımı tıraş ederim, derinlemesine bakım yaparım, peeling yaparım, cilt bakımımı yaparım. Duşta her şeyi yaparım." Açıkçası, bu her gün olan bir olay değil, ancak Annon, her şey duşunu ayda bir yaptığını paylaştı.

EN RAHAT PİJAMALARINI GİYEREK RUTİNİNİ SONLANDIRIYOR

Nicole adında genç kız ise her şey duşunu haftada bir yaptığını söyleyerek "Her zaman bir şampuanla başlar. Ardından derinlemesine saç kremine, saç maskesine geçiyoruz... ve bu, diğer her şeyi halletmek için gereken süre boyunca saçınızda kalıyor." dedi. Nicole tüm rutinini detaylandırdıktan sonra "en rahat pijamalarını" giydiğini ve tüm işi bitirdiğini açıkladı.

GÖZENEKLERİNİZİ TIKAYABİLİR

Bu konu hakkında bilgilendirici video çeken Dermatolog Dr. Lindsey Zubritsky'ye göre, her şey duşunda bazı şeyleri yapmanın doğru bir sırası var. “Her şey duşu yapmanın doğru ve yanlış bir yolu var” dedi. "Saç kreminizi durulamak için duşun bitmesini beklerseniz, o saç kremi cildinize yerleşebilir, gözeneklerinizi tıkayabilir ve sırt ve göğüs sivilcelerine yol açabilir."